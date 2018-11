Tim sale in Borsa dopo la nomina di Gubitosi Calenda sulla rete | Il governo ci

Incendi in California : il bilancio delle vitTime sale a 79 - oltre mille dispersi : sale ancora il bilancio degli Incendi che hanno colpito la California: sono al momento 79 i morti e oltre mille i dispersi. Il “Camp Fire”, nel nord dello Stato, ha distrutto circa 60mila ettari provocando 76 morti e oltre mille dispersi; il rogo, divampato 10 giorni fa, è ormai sotto controllo per il 55%. Il “Woolsey Fire” ha colpito il sud della California, vicino Los Angeles, ha provocato almeno 3 morti e ridotto in ...

Grande Fratello Vip 3 - Francesco Monte e Giulia Salemi : le discussioni di questa setTimana : E' stata una settimana "litigarella" per Francesco Monte e Giulia Salemi, all'interno della casa del Grande Fratello Vip 3. Nulla di nuovo, quindi, penserete voi...La loro prima discussione di questa settimana è nata da una frase di Francesco Monte che, per ovvi motivi, Giulia Salemi non ha gradito. prosegui la letturaGrande Fratello Vip 3, Francesco Monte e Giulia Salemi: le discussioni di questa settimana pubblicato su Gossipblog.it 18 ...

Area Sanremo Tim 2018 - tra i 25 finalisti c'è il marsalese Francesco Occhipinti : Con 25 finalisti, uno in più rispetto al previsto, si è chiusa ieri sera Area Sanremo Tim 2018. Questi giovani talenti sono stati rivelati nel corso della serata di gala organizzata al Teatro dell'...

Incendi in California : sale a 59 il numero delle vitTime - 300 dispersi | : Si aggrava il bilancio dei roghi divampati nello Stato. Un quarto fronte di fuoco avanza a sud, aggiungendosi ai 3 che hanno già devastato aree a nord della capitale Sacramento e vicino Los Angeles e ...

Incendi California - sale ancora il bilancio delle vitTime : 56 morti e oltre 100 dispersi : Gli Incendi che attanagliano la California continuano a mietere vittime e a distruggere case. Mentre continuano le ricerche l’ultimo bilancio diffuso dalle autorità americane parla di cinquantasei morti e almeno centotrenta persone ancora disperse. Nei roghi sarebbero state distrutte più di ottomila case.Continua a leggere

Incendi California - sale numero vitTime : 8.15 E' salito a 50 il numero delle vittime degli Incendi che stanno devastando il nord della California. Sono stati recuperati altri 8 corpi, 6 nei pressi di Paradise, città ai piedi della Sierra Nevada, e altri 2 a Malibù, a ovest della contea di Los Angeles. Più di 5.000 Vigili del Fuoco sono impegnati a combattere i roghi, che hanno investito un'area di oltre 500chilometri quadrati e distrutto circa 7.700 abitazioni. 52.000 le persone che ...

California in ginocchio per l’incendio più devastante della storia : il bilancio delle vitTime sale a 50 : Il bilancio delle vittime degli incendi che stanno devastando la California è salito a 50: lo hanno reso noto le autorità che stanno ancora cercando eventuali altre vittime dei roghi che hanno colpito in particolare la città di Paradise. “Oggi sono stati recuperati altri sei resti umani, che portano il totale a 48. Tutti e sei i resti si trovavano nei pressi della città di Paradise ai piedi della Sierra Nevad e si trovavano ...

Pagelle TV della SetTimana (5-11/11/2018). Promossi i 30 anni di Striscia e Caduta Libera. Bocciati Giulia Salemi e le nominaton del GF : Salemi e Monte Promossi 9 ai 30 anni di Striscia la Notizia. Il tg satirico è entrato nella storia della tv innovando e portando contenuti spesso meritevoli. E anche oggi, in un periodo di minor luce, continua a rivestire una certa importanza nei palinsesti nostrani distinguendosi altresì positivamente. E chissà, glielo auguriamo, che non riesca ancora a rigenerarsi. Qualche inchiesta efficace sarebbe auspicabile! 8 a Caduta Libera. Complici la ...

Borsa Milano debole con Stm - sale Tim : ANSA, - Milano, 12 NOV - Prima giornata di settimana difficile per Piazza Affari schiacciata tra una leggera tensione sui titoli di Stato italiani e la debolezza del settore hi-tech: l'indice Ftse Mib ...

Scontri Gaza - sale bilancio vitTime : 02.30 C'è anche un soldato israeliano tra le vittime dei combattimenti scoppiati ieri tra le forze dello stato ebraico e i militanti palestinesi nella Striscia di Gaza. Lo ha reso noto l'esercito di Israele, aggiungendo che un altro soldato è rimasto leggermente ferito durante "un'attività operativa" nel sudest della Striscia. Il bilancio delle vittime palestinesi è di sette morti, tra cui un comandante di Hamas, e altri sette feriti.

Incendi California - sale a 25 il bilancio delle vitTime : sale a 25 il bilancio delle vittime degli Incendi in California. Lo affermano i soccorritori. Ancora molti i dispersi. Dieci degli ultimi 14 cadaveri rinvenuti sono stati scoperti dai soccorritori nella zona di Paradise, la cittadina a nord della capitale Sacramento completamente cancellata dal fuoco. Sette di queste vittime erano in ...

La vita in diretta spappolata da Pomeriggio Cinque : l'ulTimo abissale trionfo di Barbara D'Urso : Barbara D'Urso vince sempre. Anche giovedì 8 ottobre Pomeriggio Cinque si impone in modo netto sul competitor, La vita in diretta di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi . La parola ai dati dello ...

Sicilia : trovato corpo senza vita dell'uomo disperso nel palermitano. Bilancio sale a 13 vitTime. : Ancora una tragica notizia dalla Sicilia e dal palermitano, dove poco fa è stato ritrovato il corpo senza vita di Giuseppe Liotta, il medico scomparso sabato sera in seguito al nubifragio che si è...