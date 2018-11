Tim | Gubitosi eletto nuovo a d e direttore Contrari i consiglieri di Vivendi pronti a

[L'analisi] Con Gubitosi Tim inizia una nuova era - ma solo con un manager riuscì a creare valore. Per il resto un disastro : Luigi Gubitosi e' il nuovo Ad di TIM, la ex Telecom Italia. In 20 anni sono passati 11 amministratori delegati nella compagnia telefonica. Ogni volta l'ad uscente viene liquidato con buonuscite ...

Tim - la svolta : ora tocca a Gubitosi. Salvini : controllo pubblico sulle reti : Il nome di Gubitosi è emerso negli ultimi giorni, scavalcando la candidatura dell'ex numero due di Fca Alfredo Altavilla , grazie alle sue precedenti esperienze nel mondo delle tlc, alla guida di ...

Gubitosi nuovo ad di Tim. Vivendi contraria. E Genish chiede un’assemblea : Luigi Gubitosi è il nuovo amministratore delegato di Tim. Napoletano, 57 anni, è stato votato da 9 consiglieri su 15, ovvero dagli indipendenti eletti dalla lista che Elliott aveva presentato all’assemblea del 4 maggio, mentre lui stesso si è astenuto. Contro il nuovo a.d. si sono espressi i 5 consiglieri in quota Vivendi.È la prima volta nella sto...

Luigi Gubitosi è il nuovo amministratore delegato di Tim : "Tim ha una grande storia e un capitale umano da valorizzare per vincere la sfida del mercato, incrementare la generazione di cash flow per ridurre il debito ed esaminare con attenzione e velocità il progetto per la costruzione di una rete unica", ha dichiarato subito dopo la nomina ad amministratore delegato Luigi Gubitosi. .Continua a leggere

Integrazione e rilancio - la doppia sfida di Gubitosi alla guida di Tim : Luigi Gubitosi è il nuovo amministratore delegato di Tim, il quarto a succedersi alla guida della principale azienda di telecomunicazione del Paese in poco più di 2 anni e mezzo. Dalla crisi di ...

