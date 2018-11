Tex willer | l' amaca fa sold out al cineteatro metropolitano di Reggio Calabria

I nipotini di Tex Willer : Le nuove avventure, ogni mese, vendono duecentomila copie (in edicola!). Dylan Dog centomila. Con le ristampe, si raddoppia Quanti anni avrà adesso, Piccolo Falco? Sì insomma Kit, il figlio di Tex Willer . C’è una striscia di disegni in un vecchissimo albo in cui appare ancora infante, sulle spalle

Tex willer - in progetto il parco tematico tratto dai fumetti : A Milano è stata appena inaugurata Tex. 70 anni di un mito, la mostra che celebra l’importante anniversario di uno dei personaggi più noti dei fumetti della Sergio Bonelli editore. L’occasione è appunto quella di ricordare la storia e i traguardi di un titolo così noto, ma anche di guardare al futuro con tanti nuovi progetti. La Bonelli infatti si sta rivelando molto attiva in questo ultimo periodo, ad esempio annunciando le serie ...

Tex willer si stabilisce in Italia : a Padova arriva il parco a tema : Settant'anni e non sentirli. Nonostante la vita avventurosa, non sembra essere invecchiato nemmeno di qualche mese Tex Willer, il personaggio dei fumetti creato da Gianlugi Bonelli. E ora, il suo ideatore, gli regala anche un parco a tema.Sorgerà in Italia, la nuova casa di Tex. Qui dove anche lui è nato. Infatti, secondo quanto racconta La Verità, a Montegrotto Terme, in provincia di Padova, inizierà la costruzione del Tex Wller World. Il ...