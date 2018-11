Terra Fuochi | Di Maio | non daremo respiro a camorristi

Il piano del governo per la Terra dei fuochi : Pugno duro del governo giallo-verde sul traffico illecito dei rifiuti. L'esecutivo si è trasferito per un giorno a Caserta con sette ministri, guidati dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e ha siglato con la regione Campania un protocollo per la terra dei fuochi . Nessuna "bacchetta magica", ha avvertito il premier, ma un gesto "concreto" che dimostra la "determinazione" di tutta la ...

Rifiuti - il governo firma il protocollo d’intesa per la Terra dei fuochi - Di Maio : “Giorno importante” : Rifiuti, il governo ha firmato il protocollo d’intesa per un’azione urgente nella terra dei fuochi, Di Maio: “Giornata importante per i cittadini” E’ stato firmato nella riunione di governo a Caserta il protocollo d’intesa per un’azione urgente nella terra dei fuochi. In conferenza stampa il premier Giuseppe Conte ha annunciato: “Abbiamo un obiettivo ben preciso: tutelare la salute delle ...