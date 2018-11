Terni | l' imam contro la sinistra | Giusto fare la recita di Natale

ilgiornale

(Di lunedì 19 novembre 2018) L'di, Mimoun El Hachmi, entra a gamba tesa sulla polemica della cancellazione dellanatalizia da una scuola elementare. E il rappresentante della comunità islamica contesta la scelta politically correct della dirigente scolastica ha vietato la rappresentazione diper non urtare le altre religioni. "Canzoni e recite natalizie a scuola non sono un male. Se rappresentano una tradizione è bene continuare a farle. Noi musulmani siamo disponibili anche a partecipare", così l'del Centro culturale islamico di, si è espresso sulla polemica sollevata dall'assessore comunale alla Scuola della città umbra, Valeria Alessandrini. Una decisione su cui la rappresentante della Lega aveva detto: "Inutile sottolineare la delusione e l'amarezza che ho provato nell'apprendere la notizia. Mi auguro ci sia un ripensamento in tal senso in considerazione del rispetto di quei ...