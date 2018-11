TERMINI IMERESE | PROFESSIONISTI | SCUOLA E LIONS INSIEME PER SENSIBILIZZARE I PIÙ GIOVANI

TERMINI IMERESE - tavolo al Mise su Blutec : presentato il piano industriale. Fiom : “Garantire continuità occupazionale” : Nuovo tavolo al ministero dello Sviluppo economico sulla vertenza Blutec di Termini Imerese. L’obiettivo è stato acquisire informazioni in merito al piano industriale dell’azienda, l’occupazione dei lavoratori e le prospettive per il rilancio delle produzioni nello stabilimento ex Fiat. Un incontro presieduto dallo stesso ministro Luigi Di Maio al quale erano presenti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, degli enti locali, il ...

Maltempo - pm Cartosio : A TERMINI IMERESE 800 immobili abusivi : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Maltempo Palermo - alluvione a Casteldaccia : la procura di TERMINI IMERESE dispone esami sulle salme delle vittime : La procura di Termini Imerese, che sta indagando sulla tragedia che ha colpito Casteldaccia, nel Palermitano, ha disposto la tac sulle salme delle nove persone morte a causa dell’esondazione del fiume Milicia. In seguito l’autorità giudiziaria deciderà se fare eseguire l’autopsia sui corpi delle vittime. Gli accertamenti saranno condotti dall’Istituto di medicina legale del Policlinico. L'articolo Maltempo Palermo, ...

Maltempo : Casteldaccia - Procuratore TERMINI IMERESE arrivato su luogo tragedia : Palermo, 4 nov. (AdnKronos) - Il Procuratore di Termini Imerese (Palermo) Ambrogio Cartosio è appena arrivato nella villetta di Casteldaccia (Palermo) dove ieri sera sono morte nove persone travolte dal fango e dall'acqua provenienti dal fiume Milicia esondato. La Procura ha aperto un fascicolo, al

TERMINI IMERESE - i nodi vengono al pettine : la procura apre un’inchiesta su 21 milioni pubblici svaniti nel nulla : La procura di Termini Imerese ha aperto un’inchiesta sulla Blutec, la società che ha rilevato l’ex stabilimento siciliano della Fiat. In fabbrica è arrivato il nucleo di polizia economico-finanziaria per sequestrare documenti e file utili alle indagini sull’azienda che fa capo a Roberto Ginatta, buon amico e socio in affari di Andrea Agnelli. Obiettivo del procuratore Ambrogio Cartosio è far luce sull’utilizzazione del ...

