Tennistavolo | Qualificazioni Europei a squadre 2019 | a Terni Italia-Israele Azzurri già

Tennistavolo - Qualificazioni Europei a squadre 2019 : Norvegia-Italia 0-3. Azzurri alla seconda fase : L’Italia si impone ad Oslo nella prima giornata di ritorno della prima fase di qualificazione agli Europei a squadre di Tennistavolo e passa al secondo turno, che metterà in palio gli ultimi dieci posti per la rassegna continentale. La Norvegia cede agli Azzurri, in formazione rimaneggiata, per 0-3 e viene eliminata. Di seguito i risultati delle sfide odierne: Norvegia-Italia 0-3 Eskil Lindholm-Antonino Amato 2-3 (8-11, 11-6, 17-15, 7-11, ...

Tennistavolo - Qualificazioni Europei a squadre femminili 2019 : Italia-Olanda 0-3. Si complica il cammino delle azzurre : Niente da fare nella gara delle Qualificazioni agli Europei a squadre femminili 2019 di Tennistavolo: Olanda troppo forte, Italia chiamata ad un’impresa sportiva complicata dallo stato d’animo con cui le azzurre sono arrivate alla sfida. La notizia della morte della moglie del coach dell’Italia Maurizio Gatti ha scosso l’ambiente della nostra selezione a poche ore dalla gara contro le avversarie, brave poi ad imporsi per ...

Tennistavolo - Qualificazioni Europei a squadre femminili 2019 : l’Italia sfida l’Olanda senza Debora Vivarelli : Sarà una giornata molto delicata quella di domani per la nazionale italiana di Tennistavolo femminile: alle ore 18.30 a Norbello, in Sardegna, le azzurre ospiteranno l’Olanda nella prima giornata di ritorno del girone di qualificazione agli Europei a squadre del prossimo anno. Le azzurre, sconfitte per 2-3 in Olanda e con lo stesso punteggio in casa dalla Croazia, sono spalle al muro. L’Italia rispetto all’andata sarà però ...

Tennistavolo - Europei individuali Alicante 2018 : Mihai Bobocica e Niagol Stoyanov esordiscono con due successi nelle qualificazioni : Sono scattati con la prima giornata di qualificazione dei tornei di singolare gli Europei individuali di Tennistavolo iniziati oggi ad Alicante, in Spagna: due successi per Mihai Bobocica e Niagol Stoyanov, una vittoria ed una sconfitta invece per Leonardo Mutti, Jamila Laurenti e Giorgia Piccolin, comunque ancora in corsa per un posto nei tabelloni principali. nelle qualificazioni maschili Leonardo Mutti ha superato per 4-0 (11-8, 11-3, 11-8, ...