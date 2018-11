Tallio | Mattia Del Zotto assolto perché pazzo | «Vizio totale di mente»

corriere

(Di lunedì 19 novembre 2018) Il 27enne di Nova Milanese è reo confesso di tre omicidi e cinque tentati, per aver avvelenato i famigliari mescolando il solfato diall’acqua minerale. Sostiene di aver agito per «eliminare gli impuri». Farà 10 anni in una struttura psichiatrica