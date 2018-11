Take-Two | EA e Ubisoft non sono preoccupate dalla crisi dei videogiochi in Cina

Red Dead Redemption 2 : il CEO di Take-Two risponde alle polemiche sulle condizioni di lavoro all'interno di Rockstar Games : Uno dei maggiori punti di discussione che circonda Red Dead Redemption 2 riguarda la cultura lavorativa dello sviluppatore Rockstar Games. Il co-fondatore Dan Houser ha detto che lui e un piccolo team hanno lavorato per alcune settimane anche 100 ore per finire il gioco e, dopo questo, Rockstar HR ha incoraggiato i suoi sviluppatori a parlare apertamente delle proprie esperienze. Molte storie condivise riportavano lavoro straordinario, ma non al ...

Red Dead Redemption 2 arriverà su PC? Ecco la risposta del CEO di Take-Two : Il publisher di Red Dead Redemption 2, Take-Two, può essere certamente orgoglioso del successo del gioco, ma ancora non ha fornito alcun suggerimento su quando o se il gioco arriverà su PC.Con Red Dead Redemption 2 che ha distribuito 17 milioni di unità in tutto il mondo su PS4 e Xbox One, gli investitori volevano sapere di una possibile versione PC.Il gioco originale non è mai arrivato su PC, ma il grande successo che Take-Two ha ottenuto con ...

Quando un leak di Red Dead Redemption 2 costa 1 milione di sterline : il caso Trusted Reviews e Take-Two : "Take-Two prende la sicurezza molto seriamente e porterà avanti delle azioni legali contro le persone o le pubblicazioni che propongono leak di informazioni confidenziali. Dato che questa situazione coinvolge informazioni riguardanti Red Dead Redemption 2, Rockstar Games ha diretto il pagamento concordato a queste tre grandi organizzazioni benefiche: American Indian College Fund, American Prairie Reserve e First Nations Development Institute". ...

Take-Two vola in borsa grazie all'incredibile risultato di Red Dead Redemption 2 : Sapevamo che Red Dead Redemption 2 avrebbe convinto milioni di giocatori a correre nei negozi per acquistare la loro copia, ma la reazione della borsa a questo incredibile prodotto d'intrattenimento si è fatta attendere fino ad oggi, ma solamente perché durante il fine settimana essa è chiusa.All'aperta della borsa di oggi le azioni di Take-Two hanno guadagnato un sonoro 9%, portando il valore di ciascuna azione a circa 120 dollari. Questa cifra ...

Take-Two : "Il single player avrà ancora lunga vita" : Secondo Strauss Zelnick, il CEO di Take-Two Interactive, i giochi single player sono ben lontani dall'essere dismessi nell'industria videoludica.Come riporta VG247 infatti il publisher ha pubblicato un attesissimo video gameplay di Red Dead Redemption 2, un'ottima occasione per incontrare la stampa e condividere alcuni pensieri riguardo la sorte dei titoli single player.In particolare Zelnick ha lanciato una vera e propria stoccata nei confronti ...