Survivor Series – Follia Charlotte Flair | mazza da kendo e sediate contro Ronda Rousey

Survivor Series 2018 – RAW umilia SmackDown : Strowman domina - Charlotte Flair distrugge Ronda Rousey [RISULTATI] : RAW batte SmackDown con un netto 6-0! Baun Strowman domina il 5vs5 fra i due brand, Charlotte Flair perde per squalifica ma massacra Ronda Rousey: i risultati di Survivor Series 2018 Dopo i tour in giro per l’Europa, le stelle della WWE tornano negli USA per uno dei PPV storici, l’ultimo dei ‘Big Four’ del 2018: Survivor Series. Uno fra gli eveneti più attesi dei fan, in quanto le superstar dei due roster si affrontano in match inediti, ...

Occhio nero e lacrime - il dietro le quinte di Becky Lynch : la reazione della ‘Lass Kicker’ all’esclusione da Survivor Series [VIDEO] : Un video postato dall’account della WWE svela il dietro le quinte dell’esclusione di Becky Lynch da Survivor Series: lacrime e amarezza per la Campionessa di SmackDown Dopo l’infortunio subito nell’ultima puntata di RAW, nella quale ha ricevuto un pugno da Nia Jax che le ha procurato la rottura del setto nasale e una commozione cerabrale, Becky Lynch è stata esclusa da Survivor Series. Facile immaginare il suo stato ...

Wwe Survivor Series 2018 : i match in programma domani - Lesnar sfida Bryan : Tutto pronto per uno degli appuntamenti di wrestling più attesi dell'anno, vale a dire Wwe Survivor Series 2018. L'evento si terrà domani sera a Los Angeles, in California, ed è davvero un grande classico della compagnia americana. A tenere banco sul ring ci saranno tutti i migliori lottatori dei due roster, Raw e Smackdown, che saranno contrapposti a seconda della cintura posseduta. Tanti incontri interessanti, alcuni dei quali sono cambiati ...

Survivor Series – Becky Lynch non ci sarà : Charlotte Flair scelta come sostituta nel match contro Ronda Rousey [VIDEO] : Becky Lynch ufficialmente fuori dal match di Survivor Series contro Ronda Rousey: a SmackDown l’irlandese ha scelto Charlotte Flair come sostituta Dopo l’ultima puntata di Raw, Becky Lynch era uscita alquanto malconcia, con la faccia sporca di sangue, fuoriuscitole dal naso dopo un colpo subito (involontariamente) da Nia Jax. Le prime previsioni non erano rassicuranti: naso rotto e commozione cerebrale che si traducono in un ...

Survivor Series – Infortunio Becky Lynch : naso rotto e commozione cerebrale - a rischio il match contro Ronda Rousey [FOTO e VIDEO] : Durante l’ultima puntata di Raw, Becky Lynch ha rimediato un brutto Infortunio che potrebbe costringere la WWE ad annullare il match di Survivor Series contro Ronda Rousey Finale inaspettato nel corso dell’ultima puntata di Raw. L’intera divisione femminile di SmackDown, con Becky Lynch al comando, ha invaso lo show rosso, attaccando le superstar femminili di Raw. La wrestler irlandese ha messo temporaneamente ko Ronda Rousey negli ...

Survivor Series – Infortunio Becky Lynch : naso rotto e commozione cerebrale - a rischio il match contro Ronda Rousey [FOTO e VIDEO : Durante l’ultima puntata di Raw, Becky Lynch ha rimediato un brutto Infortunio che potrebbe costringere la WWE ad annullare il match di Survivor Series contro Ronda Rousey Finale inaspettato nel corso dell’ultima puntata di Raw. L’intera divisione femminile di SmackDown, con Becky Lynch al comando, ha invaso lo show rosso, attaccando le superstar femminili di Raw. La wrestler irlandese ha messo temporaneamente ko Ronda Rousey negli ...