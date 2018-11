Su YouTube film gratis ma con la pubblicità | vi piace l’idea?

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 novembre 2018) Cheguardi stasera in TV? Presto la vostra risposta potrebbe essere: “Terminator su”. Il popolarissimo canale video di Google infatti ha iniziato a pubblicareinteri, con intervalli pubblicitari. Fonti statunitensi riferiscono che la novità non è stata annunciata ufficialmente, ma che gli spettatori possono già vedere integralmente (e legalmente) grandi classici di Hollywood come “Terminator” e “La rivincita delle bionde”. Per ora possiamo interpretarlo come un test, con una lista che comprende solo un centinaio di. Secondo i bene informati il numero si espanderà e la novità, che al momento riguarda solo gli Stati Uniti, potrebbe allargarsi al resto del mondo. I motivi sono almeno un paio. Primo fra tutti, il fatto che la diffusione delle smart TV (le TV intelligenti con connessione a Internet) sta spingendo sempre più ...