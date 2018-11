Strage di Erba | Olindo Romano e Rosa Bazzi innocenti? Ultime notizie | ecco i reperti che

Le Iene - Rosa Bazzi e Olindo Romano : “Strage di Erba - si riapre tutto” : È una svolta inaspettata della Corte di Cassazione. Dopo 12 anni e tre giudizi la difesa di Rosa Bazzi e Olindo Romano, condannati all’ergastolo per i 4 omicidi della cosiddetta strage di Erba dell’11 dicembre 2006, spiega il sito de ”Le Iene”, potrà proseguire le indagini sulle prove mai analizzate. La clamoRosa decisione – forse solo coincidenze – avvIene in concomitanza con l’inchiesta di Marco Occhipinti e Antonino ...

Strage di Erba - la Cassazione : "Sì all'esame delle nuove prove" : 'L'analisi delle prove mai analizzate della Strage di Erba si può fare'. Il 12 luglio la Cassazione aveva respinto l'ultimo ricorso della difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi, che chiedeva l'incidente ...

Franca Leosini : “Puntata speciale di Storie Maledette”. Lei non anticipa nulla ma il sito davidemaggio svela : sarà sulla Strage di Erba : “Ci sarà una puntata importante, a metà dicembre, il 16. Non dico niente, primo per serietà e secondo perché sono napoletana e quindi scaramantica: sarà una sorpresa”, ha dichiarato Franca Leosini qualche giorno fa a “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio 1. Dichiarazione che ha suscitato subito l’entusiasmo e la curiosità dei numerosi fan di Storie Maledette. Il tema, non annunciato dalla giornalista napoletana, è ...

BOOM! Le Storie Maledette di Franca Leosini sulla Strage di Erba per confutare Le Iene : Franca Leosini Franca Leosini sta preparando una puntata speciale e “importante” del suo celebre programma. Lo ha annunciato lei stessa proprio oggi, rivelando su Radio1 che le sue Storie Maledette torneranno eccezionalmente in prime time su Rai3 il 16 dicembre con una puntata ‘one shot‘ prima della nuova stagione prevista nel 2019. La giornalista non ha voluto anticipare il tema dello speciale appuntamento. Ci pensiamo ...

Olindo Romano oggi. Strage Erba : l’intervista esclusiva a Le Iene : ”Come va?”, chiede il giornalista. ”Eh insomma, andiamo avanti”. Olindo Romano, condannato all’ergastolo insieme alla moglie Rosa Bazzi per la Strage di Erba (in provincia di Como) dell’11 dicembre 2006 in cui hanno perso la vita Raffaella Castagna, il figlio di due anni Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Romano, dopo 12 anni, ha deciso di parlare per la prima volta in ...

Strage di Erba - Olindo Romano parla per la prima volta a Le Iene : "Non sono colpevole" (video) : A settimane dall'apertura dell'inchiesta de Le Iene sulle incongruenze nelle indagini relative alla Strage di Erba, il noto caso di cronaca che scosse l'opinione pubblica italiana circa dodici anni fa, Olindo Romano, uno dei due condannati all'ergastolo per il pluriomicidio, parla. Lo fa per la prima volta ai microfoni di un programma televisivo, come anticipato da Blogo, in un'intervista al giornalista Antonino Monteleone, che negli scorsi ...

Strage di Erba - Olindo parla a Le Iene : "Io e Rosa non siamo assassini" : "Sul piano giudiziario ci daranno ragione per forza. Non sono un assassino: ho confessato per proteggere Rosa e lei ha confessato per proteggere me". Parola di Olindo Romano. Oggi, in prima serata su Italia 1, a "Le Iene Show", Antonino Monteleone è tornato a occuparsi del processo per la Strage di Erba. E lo fa con un'intervista esclusiva a Olindo Romano, condannato all'ergastolo per il pluriomicidio avvenuto l"11 dicembre 2006, insieme alla ...

Strage Erba - Castagna : "Rispettare vittime" : Il processo che diventa spettacolo, divide il pubblico tra colpevolisti e non, ma spesso dimentica le vittime e il rispetto che si deve ai familiari. A 12 anni dalla Strage di Erba neppure la verità ...