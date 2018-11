Steve Bannon pronto a diventare il consigliere politico di Orban

Usa - Steve Bannon indagato dal Senato. L’ex stratega di Trump nel mirino per Russiagate e il caso Cambridge Analytica : Steve Bannon , l’ex stratega di Donald Trump , è indagato dal Senato. Una notizia che fa tremare le mura della Casa Bianca a pochi giorni dal 6 novembre, quando gli americani torneranno alle urne per rinnovare il Parlamento nelle elezioni di midterm (dove saranno eletti i nuovi 435 membri della Camera dei rappresentanti e un terzo dei 100 membri del Senato). Secondo quanto riportano alcune fonti investigative L’ex ideologo del tycoon sarebbe ...

Steve Bannon - "The Movement" scalda i motori per Europee 2019/ Vertice a gennaio : aderisce anche Bolsonaro? : Steve Bannon : "Italia centro dell’universo politico". Ultime notizie, stratega di Donald Trump sulle elezioni Europee 2019 : "Così vinceranno i sovranisti"(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 18:36:00 GMT)

Steve Bannon - offerta-bomba alla Lega : 'I dati segreti con cui vi faccio trionfare alle Europee' : 'L'Italia è il centro dell'universo perché sta ridefinendo la sua politica'. Parola di Steve Bannon , fondatore di The Movement , movimento internazionale lanciato per diffondere il populismo di destra, , si dichiara pronto a offrire tutto il necessario ai ...

Steve Bannon : "ITALIA CENTRO DELL'UNIVERSO POLITICO"/ Elezioni europee 2019 : ex stratega Trump critica Manovra : STEVE BANNON : "Italia CENTRO dell’universo politico". Ultime notizie, stratega di Donald Trump sulle Elezioni europee 2019 : "Così vinceranno i sovranisti"(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 15:36:00 GMT)

Il grande bluff di Steve Bannon : L'ex ideologo di Donald Trump, Steve Bannon, che è stato il regista della vittoria presidenziale americana rimettendo in auge la vecchia parola d'ordine America First, si aggira per l'Europa tentando di ripetere il successo con i neo-populisti del Vecchio continente.Il suo obiettivo, oggi, è di divenire il puparo di Matteo Salvini e dei suoi alleati europei, da Viktor Orbàn a Marine Le Pen, collegandoli nella comune ...