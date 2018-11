Stasera in tv | programmi tv lunedì 19 novembre 2018

Stasera IN TV " Film e Programmi 19 Novembre 2018 - : Alla ricerca di un rituale che le permetta di dire addio definitivamente al bambino morto, finisce con l'aprire un varco tra il mondo dei defunti e quello dei vivi. Con la figlia che diviene il focus ...

Programmi TV di Stasera - lunedì 19 novembre 2018. Su La7 «Speciale Otto e Mezzo – Becoming Michelle - La storia di Michelle Obama» : Michelle Obama Rai1, ore 21.25: Nero a metà – Novità - 1^Tv Fiction di Marco Pontecorvo del 2018, con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Rosa Diletta Rossi. Prodotta in Italia. Trama: Carlo Guerrieri è un Ispettore di Polizia ormai stanco, uno a cui la vita non ha fatto sconti. Il Commissariato è diventato la sua casa, la squadra la sua famiglia: Muzo e gli altri lo temono e lo rispettano come un padre e lui ricambia con un sarcasmo ...

Stasera IN TV - i programmi televisivi di domenica 18 novembre 2018 : Ecco una panoramica dei programmi tv che andranno in onda STASERA, domenica 18 novembre 2018: Su Rai 1 alle ore 20.35 Fabio Fazio è alla guida del tradizionale appuntamento con Che tempo che fa, mentre su Rai 2 serata a base di telefilm con un episodio di NCIS (Conseguenze) e S.W.A.T. (Barriere, Fantasmi). Su Rai 3 appuntamento col programma storico Le ragazze. Canale 5 dedica la serata alla seconda stagione della fiction L’isola di Pietro, con ...

Programmi TV di Stasera - sabato 17 novembre 2018. Su Rai1 Italia vs Portogallo : Giorgio Chiellini Rai1, ore 20.35: Italia – Portogallo, Nations League Quarto turno del girone 3 di Nations League in diretta dallo stadio di San Siro. Nell’occasione, il capitano Giorgio Chiellini taglierà il traguardo delle 100 partire in azzurro. La telecronaca sarà di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con gli interventi da bordocampo di Alessandro Antinelli, le interviste di Aurelio Capaldi e il coordinamento giornalistico di ...

Stasera IN TV - i programmi televisivi di sabato 17 novembre 2018 : Ecco una panoramica dei programmi tv che andranno in onda STASERA, sabato 17 novembre 2018: Rai 1 trasmette alle ore 20.30 la partita di Nations League Italia – Portogallo. Rai 2 propone un episodio di NCIS Los Angeles (Vendetta familiare) e Bull (Colpo mortale). Su Rai 3, dopo Le parole della settimana, Camila Raznovich e Philippe Daverio presentano Il borgo dei borghi. Su Canale 5 serata all’insegna delle risate col film La ragazza del ...

Programmi TV di Stasera - sabato 17 novembre 2018. Su Rai1 Italia vs Portogallo : Giorgio Chiellini Rai1, ore 20.35: Italia – Portogallo, Nations League Quarto turno del girone 3 di Nations League in diretta dallo stadio di San Siro. Nell’occasione, il capitano Giorgio Chiellini taglierà il traguardo delle 100 partire in azzurro. La telecronaca sarà di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con gli interventi da bordocampo di Alessandro Antinelli, le interviste di Aurelio Capaldi e il coordinamento giornalistico di ...

Stasera IN TV " Film e Programmi 17 Novembre 2018 - : ...40 A Night With PokerStars Focus 19:09 TGCom24 19:15 Meteo Focus 20:45 La scienza matta con nigel latta 21:15 Invasione aliena 22:15 Invasione aliena 23:15 I più grandi ponti del mondo 0:50 Invasione ...

Programmi TV di Stasera - venerdì 16 novembre 2018. Su Rai3 «Amiche da morire» : Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Sabrina Impacciatore in Amiche da morire Rai1, ore 21.25: Tale e Quale Show – Il Torneo Il torneo dei campioni si avvia verso la conclusione con questo decimo appuntamento che promette nuove incredibili emozioni a sette giorni dalla conclusione. Sarà una serata molto importante per i 12 protagonisti che si “sfideranno” a colpi di imitazione in diretta dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma. ...

Stasera IN TV " Film e Programmi 16 Novembre 2018 - : ...10 The Aces War Focus 19:15 Vacanze da incubo 20:15 Vacanze da incubo 21:16 Campi di battaglia serie tv 22:15 La prima guerra nei cieli 23:15 La Grande Guerra 0:00 I più grandi ponti del mondo 0:15 I ...

Programmi TV di Stasera - venerdì 16 novembre 2018. Su Rai3 «Amiche da morire» : Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Sabrina Impacciatore in Amiche da morire Rai1, ore 21.25: Tale e Quale Show – Il Torneo Il torneo dei campioni si avvia verso la conclusione con questo decimo appuntamento che promette nuove incredibili emozioni a sette giorni dalla conclusione. Sarà una serata molto importante per i 12 protagonisti che si “sfideranno” a colpi di imitazione in diretta dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma. ...

Stasera IN TV - i programmi televisivi di giovedì 15 novembre 2018 : Ecco una panoramica dei programmi tv che andranno in onda STASERA, 15 novembre 2018, sulle reti generaliste. Rai 1 dedica la serata alla seconda stagione della fiction L’Allieva (episodio 2×07, Il passaggio e 2×08 Insospettabili) con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Su Rai 2 Costantino della Gherardesca è alla guida del reality Pechino Express – Avventura in Africa. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, ...

Stasera IN TV " Film e Programmi 15 Novembre 2018 - : 22:55 Dottor Jekyll e gentile signora - Film × TRAILER TRAMA Il dottor Jekyll, vero genio del male, è il consigliere di una potente multinazionale che ha invaso il mondo con ogni sorta di ...

Programmi TV di Stasera - giovedì 15 novembre 2018. Su Rai1 «L’Allieva 2» : Lino Guanciale, Alessandra Mastronardi e Giorgio Marchesi Rai1, ore 21.25: L’Allieva 2 - 1^Tv Fiction di Fabrizio Costa del 2017, con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale. Prodotta in Italia. Il passaggio: Alice è convinta di essere stata “usata” da Einardi. Intanto Calligaris li convoca presso una scuola dove uno studente è morto cadendo da una struttura in costruzione: occorre effettuare i rilievi del caso per capire se si sia trattato ...

Programmi TV di Stasera - mercoledì 14 novembre 2018. Su Rai1 Tom Hanks in «Il ponte delle Spie» : Tom Hanks in Il ponte delle Spie Rai1, ore 21.25: Il ponte delle Spie – 1^Tv Free Film di Steven Spielberg del 2015, con Tom Hanks, Mark Rylance. Prodotto in Usa. Durata: 135 minuti. Trama: La vera storia di James Donovan, un avvocato che si ritrova coinvolto negli eventi della Guerra fredda quando la Cia gli assegna la missione quasi impossibile di negoziare la liberazione di un pilota americano. Rai2, ore 21.20: L’Ispettore ...