STASERA IN TV | i programmi televisivi di lunedì 19 novembre 2018

STASERA in tv : programmi tv lunedì 19 novembre 2018 : Su Rete 4 si parla di politica ed economia con Nicola Porro nel talk Quarta Repubblica . Su Rai Premium le repliche di Tale e Quale Show . Fiction, serie tv e telefilm . Su Rai1 sbarca una fiction ...

STASERA IN TV " Film e Programmi 19 Novembre 2018 - : Alla ricerca di un rituale che le permetta di dire addio definitivamente al bambino morto, finisce con l'aprire un varco tra il mondo dei defunti e quello dei vivi. Con la figlia che diviene il focus ...

Programmi TV di STASERA - lunedì 19 novembre 2018. Su La7 «Speciale Otto e Mezzo – Becoming Michelle - La storia di Michelle Obama» : Michelle Obama Rai1, ore 21.25: Nero a metà – Novità - 1^Tv Fiction di Marco Pontecorvo del 2018, con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Rosa Diletta Rossi. Prodotta in Italia. Trama: Carlo Guerrieri è un Ispettore di Polizia ormai stanco, uno a cui la vita non ha fatto sconti. Il Commissariato è diventato la sua casa, la squadra la sua famiglia: Muzo e gli altri lo temono e lo rispettano come un padre e lui ricambia con un sarcasmo ...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di domenica 18 novembre 2018 : Ecco una panoramica dei programmi tv che andranno in onda STASERA, domenica 18 novembre 2018: Su Rai 1 alle ore 20.35 Fabio Fazio è alla guida del tradizionale appuntamento con Che tempo che fa, mentre su Rai 2 serata a base di telefilm con un episodio di NCIS (Conseguenze) e S.W.A.T. (Barriere, Fantasmi). Su Rai 3 appuntamento col programma storico Le ragazze. Canale 5 dedica la serata alla seconda stagione della fiction L’isola di Pietro, con ...

Programmi TV di STASERA - sabato 17 novembre 2018. Su Rai1 Italia vs Portogallo : Giorgio Chiellini Rai1, ore 20.35: Italia – Portogallo, Nations League Quarto turno del girone 3 di Nations League in diretta dallo stadio di San Siro. Nell’occasione, il capitano Giorgio Chiellini taglierà il traguardo delle 100 partire in azzurro. La telecronaca sarà di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con gli interventi da bordocampo di Alessandro Antinelli, le interviste di Aurelio Capaldi e il coordinamento giornalistico di ...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di sabato 17 novembre 2018 : Ecco una panoramica dei programmi tv che andranno in onda STASERA, sabato 17 novembre 2018: Rai 1 trasmette alle ore 20.30 la partita di Nations League Italia – Portogallo. Rai 2 propone un episodio di NCIS Los Angeles (Vendetta familiare) e Bull (Colpo mortale). Su Rai 3, dopo Le parole della settimana, Camila Raznovich e Philippe Daverio presentano Il borgo dei borghi. Su Canale 5 serata all’insegna delle risate col film La ragazza del ...

Programmi TV di STASERA - sabato 17 novembre 2018. Su Rai1 Italia vs Portogallo : Giorgio Chiellini Rai1, ore 20.35: Italia – Portogallo, Nations League Quarto turno del girone 3 di Nations League in diretta dallo stadio di San Siro. Nell’occasione, il capitano Giorgio Chiellini taglierà il traguardo delle 100 partire in azzurro. La telecronaca sarà di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con gli interventi da bordocampo di Alessandro Antinelli, le interviste di Aurelio Capaldi e il coordinamento giornalistico di ...

STASERA IN TV " Film e Programmi 17 Novembre 2018 - : ...40 A Night With PokerStars Focus 19:09 TGCom24 19:15 Meteo Focus 20:45 La scienza matta con nigel latta 21:15 Invasione aliena 22:15 Invasione aliena 23:15 I più grandi ponti del mondo 0:50 Invasione ...

Programmi TV di STASERA - venerdì 16 novembre 2018. Su Rai3 «Amiche da morire» : Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Sabrina Impacciatore in Amiche da morire Rai1, ore 21.25: Tale e Quale Show – Il Torneo Il torneo dei campioni si avvia verso la conclusione con questo decimo appuntamento che promette nuove incredibili emozioni a sette giorni dalla conclusione. Sarà una serata molto importante per i 12 protagonisti che si “sfideranno” a colpi di imitazione in diretta dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma. ...

STASERA IN TV " Film e Programmi 16 Novembre 2018 - : ...10 The Aces War Focus 19:15 Vacanze da incubo 20:15 Vacanze da incubo 21:16 Campi di battaglia serie tv 22:15 La prima guerra nei cieli 23:15 La Grande Guerra 0:00 I più grandi ponti del mondo 0:15 I ...

Programmi TV di STASERA - venerdì 16 novembre 2018. Su Rai3 «Amiche da morire» : Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Sabrina Impacciatore in Amiche da morire Rai1, ore 21.25: Tale e Quale Show – Il Torneo Il torneo dei campioni si avvia verso la conclusione con questo decimo appuntamento che promette nuove incredibili emozioni a sette giorni dalla conclusione. Sarà una serata molto importante per i 12 protagonisti che si “sfideranno” a colpi di imitazione in diretta dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma. ...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di giovedì 15 novembre 2018 : Ecco una panoramica dei programmi tv che andranno in onda STASERA, 15 novembre 2018, sulle reti generaliste. Rai 1 dedica la serata alla seconda stagione della fiction L’Allieva (episodio 2×07, Il passaggio e 2×08 Insospettabili) con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Su Rai 2 Costantino della Gherardesca è alla guida del reality Pechino Express – Avventura in Africa. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, ...

STASERA IN TV " Film e Programmi 15 Novembre 2018 - : 22:55 Dottor Jekyll e gentile signora - Film × TRAILER TRAMA Il dottor Jekyll, vero genio del male, è il consigliere di una potente multinazionale che ha invaso il mondo con ogni sorta di ...

Programmi TV di STASERA - giovedì 15 novembre 2018. Su Rai1 «L’Allieva 2» : Lino Guanciale, Alessandra Mastronardi e Giorgio Marchesi Rai1, ore 21.25: L’Allieva 2 - 1^Tv Fiction di Fabrizio Costa del 2017, con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale. Prodotta in Italia. Il passaggio: Alice è convinta di essere stata “usata” da Einardi. Intanto Calligaris li convoca presso una scuola dove uno studente è morto cadendo da una struttura in costruzione: occorre effettuare i rilievi del caso per capire se si sia trattato ...