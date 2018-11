SPY FINANZA Francia e Germania pronte all' offensiva contro l' Italia - IlSussidiario net

SPY FINANZA/ Giappone e Usa - le verità scomode per i sovranisti italiani - IlSussidiario.net : Gli assets della Bank of Japan hanno superato per controvalore il Pil annuale del Paese e il mercato Usa rischia una seria correzione

SPY FINANZA/ Il vero rischio crisi nascosto dallo spread italiano - IlSussidiario.net : Domani è attesa la risposta del Governo italiano alla Commissione europea. È quindi interessante vedere come si muoverà lo spread

SPY FINANZA/ L'Italia è morta e i mercati attendono di spolparla - IlSussidiario.net : Lo spread fisso a quota 290-300 punti base non è un buon segnale per L'Italia. Significa che viene percepita come un Paese emergente dai mercati

SPY FINANZA/ Dopo la vittoria Trump è pronto a fermare la Fed - IlSussidiario.net : Le elezioni di mid-term si sono rivelate di fatto una vittoria per Trump, che ora può dedicarsi a fermare l'aumento dei tassi del Fed

SPY FINANZA/ La Bce prepara la "stamperia" con l'aiuto della Germania - IlSussidiario.net : Gli stress test bancari non sono andati così bene come sembra se importanti banche chiedono alla Bce una nuova operazione T-Ltro

SPY FINANZA/ Spread come arma politica - i dati che smontano la teoria - IlSussidiario.net : Le banche italiane continuano ad avere molti titoli di Stato e senza l'intervento della Bce il nostro Paese sarebbe già in seria difficoltà

SPY FINANZA/ Le manovre dei mercati dietro le elezioni di midterm - IlSussidiario.net : Si avvicinano le elezioni di midterm e negli Usa si parla molto dei migranti in arrivo al confine con il Messico. I mercati, così, possono muoversi meglio

SPY FINANZA/ Il piano della Lega per far pace con l'Ue e rompere con M5s : Nonostante le apparenze, tra Lega e M5s i rapporti non sono buoni e il Carroccio potrebbe approfittare di due situazioni per egemonizzare l'esecutivo Conte

SPY FINANZA/ Usa - i pacchi bomba distraggono dai flop dell'economia : Mentre si avvicinano le elezioni di mid-term, negli Stati Uniti emerge la paura, con i pacchi bomba che hanno riportato il terrore nel Paese a stelle e strisce. MAURO BOTTARELLI

SPY FINANZA/ Il piano di Giorgetti (via spread) per liquidare M5s : Devono far riflettere alcune dichiarazioni di Giorgetti a Porta a porta. Sembrerebbe infatti che abbia in mente un modo per togliere dalla manovra i provvedimenti M5s. MAURO BOTTARELLI

SPY FINANZA/ Così i guai della Cina possono arrivare in Usa e Ue : Attenzione alla Cina, l'epicentro del mondo (e del caos potenziale) è lì. I suoi guai possono quindi colpire anche Europa e Stati Uniti e contagiare il globo(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 06:05:00 GMT)SPY FINANZA/ La bomba del debito pronta ad affondare la Cina, di M. BottarelliBANCHE E POLITICA/ Visco è già in trincea contro la prossima commissione d'inchiesta, di N. Berti

SPY FINANZA/ La bomba del debito pronta ad affondare la Cina : In Cina la situazione dei fallimenti di alcuni aziende potrebbe rilevarsi letale. Potrebbe infatti crearsi una letale palla di neve sul debito.

SPY FINANZA/ Ue e Bce - il doppio azzardo dell'Italia giallo-verde : Il Governo giallo-verde sembra voler conquistare l'Europa con il voto di maggio e costringere la Bce a portare avanti il Quantitative easing.

SPY FINANZA/ L'avvertimento della Baviera a Salvini : In Baviera la Csu ha perso diversi voti, ma non si può parlare di un suo crollo. Semmai le elezioni mostrano che la linea alla Salvini non paga.