Spread in salita | l' Abi lancia l' allarme prestiti | se non cala impatti inevitabili

Manovra - il Governo sceglie la linea dura. Spread in salita : L'ALLARME FMI L'economia è in frenata, il pericolo è una "correzione brusca dei conti". Nel breve "l'incertezza è molta" e l'effetto di crescita dello stimolo di bilancio "ambiguo". Ma nel medio ...

Le trimestrali deludenti piegano la Borsa. Spread di nuovo in salita : Milano. Partenza in discesa per le Borse europee mentre l'euro perde terreno nei confronti del dollaro dopo la riunione della Federal Reserve che ha confermato la politica di graduale aumento dei tassi Usa e la prossima stretta di dicembre. Oggi sono le trimestrali a orientare l'andamento dei princi

Borse europee rallentano in chiusura - Spread in lieve risalita : Le Borse europee rallentano la corsa nel finale e chiudono limando i guadagni incassati durante la giornata di oggi. Riesce, dunque, parzialmente il tentativo di recupero dei mercati, dopo la chiusura ...

Vendite diffuse sulle banche con Spread in risalita : I titoli bancari restano in affanno a Piazza Affari ostaggio dei movimenti dello spread. Il differenziale sul decennale BTP/Bund ha aperto oltre la soglia dei 310 punti, a 313,69 pb, ed ora scambia a ...

Spread in salita - Milano chiude in rosso : Le Borse europee chiudono in calo con Milano che cede lo 0,86% dopo che l'Ue ha 'bocciato' la manovra economica del governo. Lo Spread tra Btp e Bund sale a 318 punti. Maglia nera per Francoforte che ...

Piazza Affari preoccupata. Milano apre in calo - Spread in risalita : Nell'attesa della risposta dell'Unione Europea sulla manovra italiana, la borsa italiana apre in rosso. A Milano Piazza Affari perde già oltre un punto percentuale, con il ftse mib che aggiorna i minimi dal marzo 2017, appesantito dalle banche e dalle vendite su st (-4%).Male anche lo spread, con il differenziale tra btp e bund che risale attorno a quota 310 punti, con il rendimento del decennale al 3,53%. Oltre a St che segna la ...

Piazza Affari perde smalto. Spread in risalita smorza euforia : Le principali borse europee tagliano il traguardo di fine mattinata mantenendo il segno positivo, ma senza l'euforia dell'avvio: Moody's ha declassato il rating sull'Italia , ma di un solo gradino a ...

Titoli di Stato : Spread in salita a 311 punti : Lo spread tra Btp e Bund, nelle prime contrattazioni, si attesta a 311 punti, dopo aver chiuso ieri a quota 309. Il tasso del rendimento del decennale è al 3,583%, dopo una chiusura al 3,565%. Intanto ...

Borse tentano risalita - focus su banche Usa. Spread oscilla sui 300 : Le Borse europee tentano il rimbalzo dopo due sedute pesanti e il tonfo di ieri sera di Wall Street sfruttando la risalita dei listini asiatici in una seduta in cui si guarda alle trimestrali di diverse banche Usa: JpMorgan e Citi hanno superato le attese nel III trimestre e anche Wells Fargo ha riportato utili in aumento. Mercati asiatici positivi dopo i dati sull'export cinese e le indiscrezioni su un possibile incontro Trump-Xi ...

Piazza Affari tenta la risalita in apertura - Spread sotto quota 300 : Roma, 9 ott., askanews, - Avvio di contrattazioni in parziale recupero a Piazza Affari, con un più 0,44 per cento dell'indice Ftse-Mib. Ieri la Borsa di Milano aveva siglato la seduta con un nuovo ...

Spread in salita dopo la prima bocciatura Ue sui conti : MILANO - Ore 8.55. La settimana riparte con i fari puntati ancora sullo Spread . Il differenziale Btp/Bund in mattinata risale oltre quota 290 con il rendimento del titolo italiano che supera il 3,45% ...

Spread Btp-Bund apre in rialzo a 293 - 5 punti : lunedì in salita : Lo Spread tra BTp e Bund apre in rialzo a 293,5 punti dai 279 della vigilia e i 285 della chiusura di venerdì. Il rendimento si attesta poco sotto il 3,5%, 3,49%,. Le vendite a Piazza Affari ...

Def - Conte : “Spread in salita? Non fa piacere - ma quando i mercati conosceranno la manovra scenderà” : “Che lo spread oggi sia salito non fa piacere al presidente del Consiglio ma dobbiamo tenere conto che abbiamo finito ieri sera e non c’è stato neanche il tempo di una conferenza stampa per illustrare le linee essenziali e i dettagli: sono molto confidente che quando i mercati e gli interlocutori potranno conoscere nei dettagli la nostra manovra lo spread sarà coerente con i fondamentali della nostra economia”. A dirlo, il ...

Spread in salita : ecco perché perdono tutti i titoli delle banche : MILANO - Spread su, banche giù. Per quale motivo ogni volta che cresce il differenziale a Piazza Affari è il comparto degli istituti di credito a soffrire più degli altri? Lo Spread rappresenta il ...