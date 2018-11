Spread Btp Bund in lieve calo | Piazza Affari positiva

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Lunedì 19 novembre il differenziale tra Btp e bund ha aperto a quota 310 punti base, con un rendimento decennale al 3,46%. Venerdì, 16 novembre, aveva chiuso a 313 punti base

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Venerdì 16 novembre apertura in lieve calo a 311. Ieri il differenziale tra Btp e bund ha chiuso a 313 punti base

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Giovedì 15 novembre apertura in calo a 304, rispetto a mercoledì 14, quando il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso a 309 punti base

Btp in calo zavorrati da risposta Italia a Ue - Spread balza fino a 318 punti base : ** Salgono, al contrario, i titoli 'core' del blocco proprio sulla scia della volatilità legata alla situazione Italia na, del calo dei prezzi del greggio e della notizia che l'economia tedesca si è ...

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Dopo la risposta Italia na alla lettera Ue sulla manovra, mercoledì 14 novembre l'indice ha aperto a 314, in rialzo rispetto a martedì 13, quando aveva chiuso a 303 punti base. Piazza Affari apre la ...

Manovra - Spread Btp/Bund apre in rialzo a 315 punti : Lo spread tra Btp italiani e i Bund tedeschi apre in rialzo a 315 punti , dopo aver chiuso ieri a 305. Il tasso del rendimento si allarga al 3,534. Sul mercato dei bond pesano sempre le tensioni tra ...

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Martedì 13 novembre apertura a quota 305. Lunedì, 12 novembre, il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso a 304 punti base, in leggero rialzo rispetto alla chiusura a 299 di venerdì

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Lunedì 12 novembre apertura in calo a 297. Venerdì, 9 novembre, il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso a 299 punti base, in leggero rialzo rispetto alla chiusura a 294 di giovedì