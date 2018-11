Spread a 300 punti | più rischi per imprese che per famiglie

Lo Spread stabile a 300 danneggia le industrie : Senza banche, spiegano alla Cgia, non si può fare economia, soprattutto in Italia. Il nostro Paese, infatti, è costituito quasi solo da piccole e micro imprese tradizionalmente sottocapitalizzate e a ...

Con lo Spread a 300 - più rischi per le imprese : Per questo auspichiamo che gli istituti di credito tornino a fare il loro mestiere, sostenendo e rischiando assieme al mondo delle aziende, in particolar modo con quelle di piccola dimensione. I ...

Cgia : a rischio imprese con Spread a 300 : 12.25 Cgia:a rischio imprese con spread a 300 Lo spread sopra i 300 punti mette più a rischio le imprese che le famiglie. E' quanto sostiene l'Ufficio studi della Cgia dopo aver analizzato la situazione di liquidità delle imprese, il peso dei titoli di Stato in mano alle famiglie e il numero di mutui da esse contratti. In base a dati di Bankitalia, risulta che la metà delle imprese (2,5 mln) ha all'attivo poco meno di 681mld di prestiti ...

Spread a 300 punti - più rischi a imprese che famiglie : Al netto delle banche , nell'economia reale, invece, i più esposti in termini assoluti sono gli imprenditori che si troveranno a pagare di più il denaro ricevuto in prestito dalle banche e in ...

Spread a 300 Punti - Cgia : Più rischi per le imprese che per le famiglie - : Con uno Spread sopra i 300 Punti base, nell'economia reale del nostro Paese sono più a rischio le imprese che le famiglie. A dirlo è l'Ufficio studi della Cgia che ha analizzato sia la situazione di liquidità delle imprese sia il peso dei ...

"Con Spread a 300 imprese a rischio" : Senza banche - proseguono dalla CGIA - non si può fare economia, soprattutto in Italia. Il nostro Paese, infatti, è costituito quasi esclusivamente da piccole e micro imprese tradizionalmente ...

Lo Spread vola sopra quota 300 e Piazza Affari sprofonda sotto il peso della manovra : Milano. La "linea dura" del governo giallo-verde sulla manovra economica costa all'Italia un'altra impennata dello spread arrivato stamattina a toccare 315 punti base. Gli investitori, delusi e intimoriti dalla prospettiva di una procedura di infrazione, che appare ormai inevitabile, reagiscono con

Patuelli : non possiamo rassegnarci a uno Spread a quota 300 : Il 'nemico', per il presidente dell'Abi è chiaramente lo spread, da valutare con grande attenzione in quanto espressione di uno dei fattori di produzione per l'economia. «A quota 300 - scandisce ...

Borse europee positive - Spread sopra quota 300 : Acquisti diffusi sui listini azionari europei . Invariato lo spread, che si posiziona a 307 punti base, con il rendimento del Btp decennale al 3,47%. Tra i listini europei si muove in territorio ...

Wall Street in rosso : forti cali per Apple - Amazon e Netflix. Dollaro al top da 18 mesi. Borse giù - Spread sopra 300 : I timori su un rallentamento della domanda mondiale e la brusca frenata di Wall Street hanno trascinato al ribasso tutte le piazze finanziarie europee. Al centro delle vendite i tecnologici. Petrolio in aumento con le decisione dell'Arabia Saudita di tagliare la produzione, mentre l'euro scende ai minimi da giugno 2017. Sul Ftse Mib svettano Telecom e Unipol, male St e Pirelli...

Wall Street pesante : calo di oltre il 2%. Dollaro al top da 18 mesi. Borse giù - Spread sopra 300 : I timori su un rallentamento della domanda mondiale e la brusca frenata di Wall Street hanno trascinato al ribasso tutte le piazze finanziarie europee. Al centro delle vendite i tecnologici. Petrolio in aumento con le decisione dell'Arabia Saudita di tagliare la produzione, mentre l'euro scende ai minimi da giugno 2017. Sul Ftse Mib svettano Telecom e Unipol, male St e Pirelli...

Spread Btp chiude in rialzo sopra 300 : ANSA, - ROMA, 12 NOV - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 304 punti base dai 299 di venerdì, con un rendimento del Btp decennale al 3,43%. 12 novembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Wall Street pesante con l’hi-tech - dollaro al top da 18 mesi. Borse in calo - Spread sopra 300 : Europa rallenta con le vendite sui tecnologici. Francoforte penalizzata da Sap e Infineon. Petrolio in aumento con le decisione dell'Arabia Saudita di tagliare la produzione. Euro ai minimi da giugno 2017. Sul Ftse Mib bene i petroliferi, svetta Telecom su rete unica, in coda Pirelli e St. Male Atlantia...

Spread di nuovo sopra quota 300 - Borsa giù : Lo Spread tra Btp e Bund torna sopra quota 300, a 306 punti base dai 299 di venerdì, con il rendimento del decennale del Tesoro al 3,44%. Dopo un avvio in rialzo, Piazza Affari ha invertito la rotta ...