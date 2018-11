Sport Invernali | il programma e gli orari della settimana 19-25 novembre Il calendario

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 18 novembre : slalom maschile di Levi ed Europei di curling - l’Italia ci prova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi domenica 18 novembre). La stagione è ormai entrata nel vivo, neve e ghiaccio sono sempre più protagonisti. Ci sarà davvero da divertirsi e ce ne sarà per tutti i gusti, tante discipline in scena e divertimento assicurato per tutti gli appassionati che potranno gustarsi le gesta dei campioni più grandi. Si incomincerà con la Coppa del Mondo di speed skating. Dal Giappone si ...

Sport Invernali - il calendario e gli orari di oggi. Tutti gli eventi di domenica 18 novembre e come vederli in tv : Oggi domenica 18 novembre si torna sulla neve e sul ghiaccio per una nuova scoppiettante giornata di Sport Invernali. Lo sci alpino prosegue la propria avventura a Levi dove andrà in scena lo slalom maschile valido per la Coppa del Mondo, gli Europei di curling entrano nel vivo con tre sessioni di gioco, spazio anche alla Coppa del Mondo di speed skating e a quella di salto con gli sci. Di seguito il calendario completo, il programma ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA sabato 17 novembre : TRIONFO DI GIOVANNINI! Sci alpino : partenza rinviata : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 17 novembre). La stagione entra nel vivo, si preannuncia una giornata davvero molto ricca che aprirà a tutti gli effetti il 2018-2019 riservato alla neve e al ghiaccio. Ci sarà davvero da divertirsi e ce ne sarà per tutti i gusti, tante discipline in scena e divertimento assicurato per tutti gli appassionati che potranno gustarsi le gesta dei campioni più grandi. CLICCA ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA sabato 17 novembre : vento a Levi - slalom rinviato! Lollobrigida quarta nella mass start - bene il curling! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 17 novembre). La stagione entra nel vivo, si preannuncia una giornata davvero molto ricca che aprirà a tutti gli effetti il 2018-2019 riservato alla neve e al ghiaccio. Ci sarà davvero da divertirsi e ce ne sarà per tutti i gusti, tante discipline in scena e divertimento assicurato per tutti gli appassionati che potranno gustarsi le gesta dei campioni più grandi. CLICCA ...

Sport Invernali - importanti decisioni del consigio FIS : definite anche le sedi dei Mondiali junior : Parallelo al posto della combinata a Mondiali di sci alpino e Olimpiadi, il consiglio FIS deciderà a febbraio Novità importanti nel consiglio FIS che si è tenuto nella sede di Oberhofen (Svi), a partire dall’ufficializzazione delle sedi dei prossimi Mondiali junior. Nel 2019 a Kläppen si terranno le gare di big air e slopestyle, sia di snowboard che di freeski, a Chiesa in Valmalenco sarà protagonista il freestyle con gobbe ed ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA sabato 17 novembre : Italia da podio nello speed skating - c'è lo sci alpino a Levi. Parte il curling! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali , oggi sabato 17 novembre, . La stagione entra nel vivo, si preannuncia una giornata davvero molto

LIVE Sport Invernali - DIRETTA sabato 17 novembre : Italia da podio nello speed skating - c’è lo sci alpino a Levi. Parte il curling! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 17 novembre). La stagione entra nel vivo, si preannuncia una giornata davvero molto ricca che aprirà a tutti gli effetti il 2018-2019 riservato alla neve e al ghiaccio. Ci sarà davvero da divertirsi e ce ne sarà per tutti i gusti, tante discipline in scena e divertimento assicurato per tutti gli appassionati che potranno gustarsi le gesta dei campioni più grandi. Si ...

Sport Invernali - il calendario e gli orari di oggi. Tutti gli eventi di sabato 17 novembre e come vederli in tv : Oggi sabato 17 novembre si entra nel vivo della stagione invernale, ghiaccio e neve saranno assoluti protagonisti in quella che è la prima vera giornata di massa per gli Sport Invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino fa tappa a Levi per lo slalom femminile, il pattinaggio artistico andrà in scena a Mosca per la quinta tappa del Grand Prix, lo speed skating è invece in Giappone per l’esordio in Coppa del Mondo, incominciano gli Europei ...

Sport Invernali - il calendario della settimana 12-18 novembre. Programma - orari e tv di tutti gli eventi : Terza settimana dedicata agli Sport invernali che vorranno prendersi le luci della ribalta. Saranno la Coppa del mondo di sci alpino con gli slalom femminile e maschile di Levi, il salto con gli sci con la gara a squadre (senza l’Italia) e l’individuale maschile HS134, la Coppa Intercontinentale e la Coppa Europa di skeleton, il pattinaggio artistico e lo speed skating a tenere banco nel prossimo fine settimana. Inoltre, domenica ...

Sport Invernali - settimana ricca di appuntamenti : la Coppa del Mondo di sci fa tappa a Solda : Gli appuntamenti della settimana: riparte la Coppa del Mondo di sci alpino, anche skeleton e salto con gli sci nel calendario internazionale La stagione entra piano piano nel vivo con la prima settimana che vede più discipline Invernali coinvolte nel calendario internazionale. Riparte nel weekend, infatti, la Coppa del Mondo di sci alpino con gli slalom femminile e maschile di Levi, comincia quella di salto con gli sci con la gara a ...

Sport Invernali - la stagione 2018-2019 entra nel vivo. Le ambizioni dell’Italia : podi - sorprese e rivelazioni : Dopo qualche antipasto (gigante femminile di sci alpino a Soelden, Grand Prix di pattinaggio artistico e le Coppa del Mondo di short track e big air), la stagione degli Sport invernali sta finalmente per entrare nel vivo. Dal prossimo fine settimana (17-18 novembre) inizieranno le gare a cadenza settimanale dello sci alpino, seguite qualche giorno dopo da quelle di sci di fondo e biathlon. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa aspettarci ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Malagò : “Importante questo CONI come partner”; Bach : “Politica e Sport siano neutrali” : “Incontrerò il sottosegretario Giorgetti il 12 novembre e se non fosse sufficiente ci rivedremo il giorno dopo e quello dopo ancora, perché venerdì 15 abbiamo in programma le riunioni di Giunta e Consiglio del CONI ed è evidente che sarebbe un bene per tutti trovare in questi incontri la soluzione che il presidente Bach auspica e intravede, per non dire vede“. Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, commenta così la questione legata ...

Mondo degli Sport Invernali a lutto : si è spento Davide Miglio - giovane allenatore del CUS Milano Amici di Madesimo : Il Mondo degli sport invernali è in lutto, colpito dalla triste notizia della morte di Davide Miglio, giovane allenatore del CUS Milano Amici di Madesimo Il Mondo degli sport invernali del Comitato FISI Alpi Centrali è in lutto per la scomparsa del giovane allenatore del CUS Milano Amici di Madesimo, Davide Miglio che si è spento a seguito di una malattia incurabile. Il Presidente del Comitato FISI Alpi Centrali, Franco Zecchini, ...

Sport Invernali : i vincitori delle Borse di studio Monte Bianco Spurghi : A tutto questo si aggiunge anche la presentazione delle tre tappe di Coppa del Mondo che arricchiranno la stagione agonistica della nostra regione; sul palco saliranno i rappresentanti dei comitato ...