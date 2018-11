Spoiler Una Vita | Donna Susana ha un malore | Ursula difende Padre Telmo da Samuel

Spoiler Una Vita : Olga rivela a Blanca di essere stata abbandonata da Ursula : Il popolare sceneggiato di origini spagnole Una Vita, trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì, non smette mai di appassionare il pubblico. Negli episodi italiani di fine novembre 2018 Blanca Dicenta scoprirà finalmente la verità sulla sorella Olga. In particolare la versione raccontata da quest’ultima non coinciderà affatto con quella della terribile madre (Ursula) dato che racconterà alla parente di non essere stata ...

Spoiler Una Vita : Simon si concede ad Adela per farsi perdonare il tradimento : Nuovo spazio dedicato alle news su Una Vita, la telenovella spagnola in onda da lunedì al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni degli appuntamenti, in onda tra qualche mese in Italia, si soffermano su Simon Gayarre interpretato dall'attore Jordi Coll. Il figlio di Donna Susana, infatti, farà per la prima volta l'amore con Adela per farsi perdonare il tradimento con Elvira Valverde. Una Vita anticipazioni: Simon ed Elvira diventano amanti La ...

Beautiful - Spoiler : Steffy scopre di aspettare una femminuccia - Thorne corteggia Katie : Nuovo appuntamento con le anticipazioni settimanali della soap americana Beautiful che ci tiene compagnia tutti i giorni a partire dalle 13,40 su canale 5. Gli spoiler sulle puntate che vedremo in onda a partire da lunedì 19 novembre a sabato 24 novembre 2018, vedranno Steffy e Liam scoprire durante la prima ecografia di aspettare una femminuccia. Nel frattempo dopo il bacio dato a Katie durante la festa di nozze di Ridge e Brooke, Thorne farà ...

Spoiler Una Vita - Ursula Dicenta aggredita : la figlia la pugnala all'addome : Prosegue la programmazione di 'Una Vita', lo sceneggiato iberico che da qualche giorno ha visto l'addio di Cayetana, Teresa e Mauro. Gli Spoiler dei prossimi episodi che verranno trasmessi su Canale 5 svelano che la perfida Ursula Dicenta sarà brutalmente ferita. Ad accoltellarla sarà la figlia Olga per i vari soprusi subiti dalla madre. Anticipazioni Una Vita: Blanca ha una sorella minore che si chiama Olga Tra qualche settimana i ...

Spoiler Una Vita : la Dicenta accoltellata all'addome da Olga : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane si soffermano su Ursula Dicenta, interpretata dall'attrice Montserrat Alcoverro. La nuova darklady, infatti, sarà aggredita dalla figlia Olga, tornata ad Acacias 38 per vendicarsi dei torti subiti. Una Vita, anticipazioni: Blanca ha una sorella A breve in Italia, i seguaci di ...

Spoiler Una Vita : Elvira accetta di diventare l'amante di Simon pur di stare con lui : Nuovo appuntamento con le notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra in programma da lunedì a sabato su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate di inizio gennaio svelano che Elvira Valverde tornera' ad Acacias 38 dopo essere stata ripudiata da Burak. Qui la giovane scoprira' di essere ancora innamorata di Simon e fara' di tutto per riconquistarlo. Una Vita, anticipazioni: Elvira torna ad Acacias 38 Simon e Elvira torneranno a ...

Spoiler Una Vita : Ursula scredita la figlia Blanca durante il matrimonio : Prosegue l’appuntamento con la bellissima e famosa serie televisiva di origini iberiche “Una Vita” [VIDEO]scritta dall’autrice Aurora Guerra e sempre in grado di coinvolgere con delle emozionanti storie. Nei prossimi episodi italiani che il pubblico avra' modo di vedere nel 2019 sara' celebrato l’ennesimo matrimonio. I personaggi in questione sono la figlia di Ursula Dicenta, cioè Blanca, e il fratellastro della defunta Cayetana Samuel Alday. ...

Spoiler Una Vita : l'addio di Teresa e Mauro - Elvira prega il padre di farla tornare : Nuovo appuntamento con le notizie di Una Vita [VIDEO], la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a sabato su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 5 al 10 novembre, svelano che Teresa Sierra e Mauro San Emeterio decideranno di lasciare Acacias 38. Fabiana, nel frattempo, aggredira' Ursula in ospedale, mentre Elvira mandera' un messaggio al padre. Una Vita: Fabiana aggredisce Ursula Rosina offrira' un posto di ...

Spoiler Un Posto Al Sole : una festa a sorpresa per il compleanno del piccolo Antonio : Lunedì 5 novembre inizia una nuova settimana con 'Un Posto al Sole' Continuano le vicende dei protagonisti dello storico Palazzo Palladini e la maggiore attenzione viene posta intorno al personaggio di Marina Giordano [VIDEO]. Le anticipazioni rivelano che la donna è intenzionata ad iniziare le trattative con Roberto Ferri per entrare in possesso della maggioranza dei Cantieri Flegrei in cambio del suo prezioso silenzio. Ferri ormai vuole ...

Spoiler Un Posto Al Sole : una festa a sorpresa per il compleanno del piccolo Antonio : Lunedì 5 novembre inizia una nuova settimana con 'Un Posto Al Sole' Continuano le vicende dei protagonisti dello storico Palazzo Palladini e la maggiore attenzione viene posta intorno al personaggio di Marina Giordano. Le anticipazioni rivelano che la donna è intenzionata ad iniziare le trattative con Roberto Ferri per entrare in possesso della maggioranza dei Cantieri Flegrei in cambio del suo prezioso silenzio. Ferri ormai vuole sostenere a ...

Spoiler Una Vita dicembre : Rosina potrebbe essere incinta - Liberto preoccupato : Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni di Una Vita, la telenovela scritta da Aurora Guerra, in programma da lunedì al sabato su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane, si soffermano su Rosina Rubio [VIDEO], interpretata dall'attrice spagnola Sandra Marchena. La donna, infatti, comincera' ad accusare degli strani malesseri, riconducibili ad una nuova gravidanza. Per tale ragione chiedera' l'aiuto de La Valencina, la ...

Spoiler - Una Vita : Ursula minaccia Lolita - Maria Luisa trova un ritratto di Elvira : Nuovo appuntamento con le notizie su Una Vita [VIDEO], la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda dal lunedì al sabato su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate di inizio dicembre, svelano che Maria Luisa scoprira' che la sua amica Elvira potrebbe essere ancora viva. Diego, nel frattempo, rivelera' a Blanca il suo oscuro segreto, mentre Ursula sara' intenzionata a scoprire i nomi, coinvolti nella sua umiliazione. Anticipazioni Una Vita: ...

Spoiler - Il Segreto : Prudencio fredda Saul con una pistola - Fernando contrario : Nuovo appuntamento con le notizie de Il Segreto, la telenovella di Mediaset che narra le vicende di un piccolo borgo iberico. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane svelano che Prudencio Ortega organizzera' una trappola mortale per suo fratello. Il marito di Julieta, infatti, fara' evadere Saul dal carcere per poi freddarlo con dei colpi di arma da fuoco. Un gesto che scatenera' la furia di Fernando Mesia. Il Segreto, Spoiler: ...

Spoiler - Il Segreto : Prudencio fredda Saul con una pistola - Fernando contrario : Nuovo appuntamento con le notizie de Il Segreto, la telenovella di Mediaset che narra le vicende di un piccolo borgo iberico. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane svelano che Prudencio Ortega organizzerà una trappola mortale per suo fratello. Il marito di Julieta, infatti, farà evadere Saul dal carcere per poi freddarlo con dei colpi di arma da fuoco. Un gesto che scatenerà la furia di Fernando Mesia. Il Segreto, Spoiler: Prudencio ...