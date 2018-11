Spezia-Benevento | Okereke | ' La gioia dei tifosi è il premio più bello'

Recupero serie B - Spezia-Benevento 3-1 : ANSA, - LA SPEZIA, 18 NOV - Lo Spezia batte il Benevento 3-1 si rilancia in classifica e acuisce la crisi degli ospiti, un punto nelle ultime 3 gare. Il direttore sportivo dei campani, Pasquale Foggia,...

Serie B - Spezia-Benevento 3-1. Okereke dà spettacolo nel recupero della 10ª : LA CRONACA - A partire meglio è il Benevento: Viola pesca con un lancio d'esterno Coda, che però vede il suo tentativo respinto da Lamanna. La risposta dello Spezia, al 10', è nello spettacolare ...

Diretta Spezia-Benevento - probabili formazioni e tempo reale alle 15. Dove vederla in tv : LA SPEZIA - Oggi alle 15 va in scena la gara tra Spezia e Benevento : si recupera, al Picco, l'incontro valido per la decima giornata del campionato cadetto. Lo Spezia torna a giocare in casa dopo ...

Serie B recupero Spezia-Benevento : arbitra Di Martino : ROMA - Sarà l'arbitro De Martino a dirigere Spezia - Benevento . La gara, rinviata per maltempo il 30 Ottobre, sarà recuperata domenica 18 novembre alle 15:00. A coadiuvare il direttore di gara gli ...

Spezia-Benevento : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Spezia-Benevento, 10ª giornata Serie B 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

