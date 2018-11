Sophia Floersch operata dopo l' incidente in Formula 3 | ' Il midollo non è danneggiato'

sport.sky

(Di lunedì 19 novembre 2018) È durato 11 ore ed è andato bene il delicato intervento sulla pilota, rimasta coinvolta in un terrbiledurante il Gp di F3 a Macao. La buona notizia, riferita ai media dal padre, è però che ilspinale non sembra essere stato, ma ci sia solo la frattura della settima vertebra cervicaleUn lungo intervento chirurgico per ridurre la frattura spinale che ha riportatoil bruttissimoin cui è rimasta coinvolta durante il Gran Premio di Macao, valido per la Coppa del Mondo di3. A dare qualche informazione sul delicatissimo intervento è stato il papà diche ha parlato a motorsport-magazin.com, ripreso dalla 'Bild': "è ora monitorata nel reparto di terapia intensiva e passerà lì ora la notte", ha aggiunto Alexander, aggiungendo che la figlia si è fratturata la settima vertebra cervicale ma pare che fortunatamente ilspinale non è stato. A distanza di 24 ore dallo schianto, il suo team principal, Frits van Amersfoort, è ancora spaventato e incredulo: "doveva avere un angelo sulla spalla - ha detto - E' incredibile come sia sopravvissuta, ha sbattuto come un missile a 276 km/h. Sono stati i 20 minuti peggiori della mia vita".l proprietario del team per cui gareggiava la giovane, Frits Amersfoort ha dichiarato alla BBC: "Andava alla velocità di un missile, il fatto stesso che sia sopravvissuta è incredibile". Prima di dare una valutazione del team della velocità dell'auto al momento dell'impatto, e poi del volo: 276 km orari: "Sono stati i venti minuti peggiori della mia vita", ha aggiunto. L'ha coinvolto cinque persone tra cui il pilota giapponese Sho Tsuboi, un commissario di gara e due fotografi.La rivista specializzata Motorsport.com ha effettuato un’analisi sui fattori che avrebbero salvato la vita alla giovane. L'articolo è stato ritwittato anche dal profilo del team. Tra le varianti, avrebbe avuto un ruolo molto importante l'installazione sulla pista, nell'ultimo anno, dei "salsicciotti" blu, leggermente rialzati, visti frequentemente in1. Proprio la conformazione dei cordoli avrebbe fatto sollevare l'auto da terra permettendole di non centrare in pieno la monoposto di Sho Tsuboi che gli stava davanti. "È un tipo di, simile a quello che accadde nel 2002 nel GP d’Australia tra Nick Heidfeld e Takuma Sato, che ha portato la FIA a migliorare le protezioni all’interno dell'abitacolo delle vetture. Nella foto in basso, e nel video in copertina potete osservare proprio l'importanza dei "salsicciotti" nello schianto.