Sono stati scoperti i mandanti dell' omicidio di Daphne Galizia

Terra dei Fuochi - Grillo : “Non Sono stati usati 20 milioni per lo screening contro il cancro” : “Dal punto di vista sanitario abbiamo già finanziato progetti per favorire screening e studi epidemiologici e terapie: 34 i milioni stanziati nel 2016 e 2017. Di questi fondi, la Regione Campania e le Asl ne hanno spesi meno di un terzo. In particolare, per quanto riguarda la prevenzione, ci auguriamo che l’estensione del progetto ‘epi.CA’ possa contribuire a migliorare il monitoraggio della situazione in tutta la ...

NBA - la calma dopo la tempesta in casa Golden State. Green : 'Sono stati anni fantastici' : Nella NBA le cose cambiano molto in fretta. Un attimo ti ritrovi con un record di 10 vittorie e una sconfitta, quello dopo Steph Curry si fa male e la stagione improvvisamente cambia. Basti pensare a ...

Due dei più importanti leader dei Khmer Rossi ancora vivi Sono stati giudicati colpevoli di genocidio : Due dei più importanti leader dei Khmer Rossi ancora vivi sono stati giudicati colpevoli di genocidio dal tribunale speciale cambogiano per i crimini commessi durante il regime militare comunista che tra il 1975 e il 1979 devastò il paese. Khieu Samphan,

Le parole sono importanti. Possono misurare l'armonia di una famiglia. In quelle ...

Mamma orso e due cuccioli Sono stati trovati morti annegati : La segnalazione della presenza degli animali è giunta al servizio di sorveglianza da parte di un escursionista nel Parco...

Carovana migranti - i primi 300 arrivano al confine con gli Stati Uniti. Sono soprattutto membri della comunità Lgbt : Hanno camminato per quasi un mese e ora la meta è a un passo. Un primo gruppo di migranti che si è messo in marcia con la Carovana partita ad ottobre dall’Honduras è arrivato al confine con gli Stati Uniti, a Tijuana, a pochissimi chilometri da San Diego e dalla California. Si tratta di circa 300 persone e Sono solo una piccola parte degli oltre 10mila, soprattutto honduregni, ma anche provenienti dal Guatemala e da El Salvador, ...

Massacrano di botte 17enne a Milano : 4 arrestati - Sono della MS13 : Milano, askanews, - La polizia ha arrestato quattro giovani latinoamericani legati alla gang MS13 accusati di aver gravemente ferito, a calci e pugni e colpendolo ripetutamente con un punteruolo, un ...

I primi migranti della carovana Sono arrivati al confine con gli Stati Uniti : sono circa 400, che si sono separati dal gruppo principale e hanno proseguito in autobus: ma Trump sta alzando il tiro

Fabrizio Corona e Asia Argento Sono stati presi d’assalto dai paparazzi! Guarda il VIDEO : Sempre più social l’amore tra Fabrizio Corona e Asia Argento che dopo la rivelazione su Chi sono usciti allo scoperto anche sui social. È proprio l’ex re dei paparazzi a riprendere Asia nei suoi VIDEO,... L'articolo Fabrizio Corona e Asia Argento sono stati presi d’assalto dai paparazzi! Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Decine di razzi Sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza su Israele : uno ha colpito un bus : Nel pomeriggio di lunedì almeno 70 razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza sul territorio israeliano: ci sono alcune segnalazioni di case colpite, mentre un missile ha colpito un bus che stava viaggiando vicino al confine. Almeno una persona –

Ci Sono stati otto casi di morbillo nell’ospedale pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari : A Bari ci sono stati otto casi di morbillo nell’ospedale pediatrico “Giovanni XXIII”, e il rischio è che ce ne possano essere ancora altri. Secondo quanto riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, i casi di morbillo sarebbero stati innescati dalla tardiva applicazione dei

Nassiriya - il maresciallo sopravvissuto : “I responsabili Sono stati promossi e premiati” : Riccardo Saccotelli è uno dei sopravvissuti alla strage di Nassiriya, in Iraq. Quel 12 novembre del 2003, il maresciallo dei carabinieri era di guardia quando un camion bomba è esploso all'ingresso della base Maestrale uccidendo 19 italiani. In tutti questi anni, Saccotelli non ha mai smesso di chiedere che vengano accertate le responsabilità dei vertici militari al comando della missione italiana.Continua a leggere

Sette palestinesi - tra cui un leader di Hamas - Sono stati uccisi in un’operazione dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza : Sette palestinesi, tra cui un importante comandante del gruppo radicale Hamas, sono stati uccisi in un’operazione dell’esercito israeliano (IDF) nella Striscia di Gaza. L’incursione è avvenuta nei pressi della città di Khan Younis, nel sud della Striscia, ed è stata accompagnata

F1 Brasile - Ricciardo : «Con Vettel Sono stati scorretti - servono nuove regole» : INTERLAGOS - Daniel Ricciardo in soccorso di Sebastian Vettel: il pilota della Red Bull ritiene quanto accaduto al ferrarista ' scorretto ', in particolare averlo richiamato al ponte bilancia per dei ...