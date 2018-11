Slittino | tutto pronto per l’inizio della Coppa del Mondo | dieci gli azzurri in gara

sportfair

(Di lunedì 19 novembre 2018) Italia a forza 10 ad Igls, nel weekend parte ladeldi, si va già a caccia di podi L’Italia si presenta con uno schieramento diatleti al primo appuntamento dideldi. Il direttore tecnico Armin Zöggeler ha convocato otto uomini e due donne che sabato 24 novembre e domenica 25 saranno all’opera ad Igls: la squadra arriverà martedì in Austria e comincerà ad allenarsi sulla pista didal giorno successivo. Ad aprire il programma ufficiale (dopo le prove di Nations Cup del venerdì), saranno le donne con ladi singolo in programma sabato mattina (prima manche ore 9.50, seconda ore 11.15): le due azzurre al via saranno Andrea Vötter, che ha saltato l’ultimo raduno ad Altenberg e qui fu sesta nella passata stagione dopo aver vinto ladi Nations Cup, e Sandra Robatscher. Alle 12.40 tocca al doppio, dove ...