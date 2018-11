Skype | le chiamate ora sono supportate su Alexa

surface-phone

(Di lunedì 19 novembre 2018) Dopo l’annuncio del mese scorso, Microsoft annucia ufficialmente il supporto allesu! Il supporto riguarda tutti i dispositivied è disponibile su oltre 150 nazioni. Per settare il proprio account sarà necessario recarsi in Impostazioni > Comunicazioni >e collegare il proprio accounteffettuando l’accesso. Ecco come effettuare la richiesta di chiamata: “, chiama papà su” “, rispondi” “, chiama 206-555-0155 su” Ecco la lista dei dispositivi compatibili: Amazon Echo 1st Gen Amazon Echo 2nd Gen Amazon Echo Plus 1st Gen Amazon Echo Plus 2nd Gen Amazon Dot 2nd Gen Amazon Dot 3rd Gen Amazon Show 1st Gen Amazon Show 2nd Gen Amazon Echo Spot