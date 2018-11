: Siria, scontri fazioni ribelli:25 morti - NotizieIN : Siria, scontri fazioni ribelli:25 morti - TelevideoRai101 : Siria, scontri fazioni ribelli:25 morti - yusufkrtss : RT @euronewsit: Siria, scontri tra ribelli filo-turchi nella città curda di Afrin -

Inci sono stati 25e decine di feriti per gliscoppiati per la prima volta trafilo-turche nella zona di Afrin(Aleppo) regione a maggioranza curda.Così l'Osservatoriono per i diritti umani. La zona da marzo è controllata dall'esercito turco e dalle miliziene pro-Ankara. Glicontrappongono un'unica milizia, Tajamo Chouhada alCharkiya, accusata di non rispettare"le decisioni delle forze turche"e di "molteplici abusi" a tutte le altre milizie filo-turche, comunica l'Osservatorio.(Di lunedì 19 novembre 2018)