Simona Halep ci ha preso gusto | “voglio un altro Slam | punto a Wimbledon”

Simona Halep e coach Cahill si separano - dopo 4 anni la n°1 al mondo è senza allenatore : ecco i motivi : Simona Halep e coach Darren Cahill si separano: la tennista numero 1 al mondo sarà, per la prima volta dopo 4 anni, senza allenatore. motivi familiari alla base dell’addio dell’australiano La offseason tennistica, quel breve periodo dell’anno in cui giocatori e giocatrici sono liberi da tornei e impegni ufficiali, serve per lo più per guardarsi indietro, trarre le somme di quanto fatto in stagione e pianificare il proprio ...

Tennis - Ranking WTA (5 novembre) : Simona Halep sempre in vetta - Camila Giorgi guida la truppa italiana : Nessuna variazione sostanziale nella top-10 del Ranking mondiale del Tennis femminile. Il WTA Elite Trophy di Zhuhai, con la vittoria di Ashleigh Barty, non cambia le carte in tavola. In testa c’è sempre Simona Halep, in vetta per la 37esima settimana consecutiva. La 27enne rumena di Costanza, out per un problema alla schiena, ha comunque conservato il suo primato, vantando un vantaggio di 1.046 punti sulla tedesca Angelique Kerber che ...

Tennis - Simona Halep rinuncia alle WTA Finals : “Non sono riuscita a recuperare come avrei voluto” : Niente da fare per Simona Halep. come era prevedibile, la n.1 del mondo è stata costretta a dare forfait per le WTA Finals 2018 che si terranno a Singapore dal 21 al 28 ottobre sul veloce indoor dello Sports Hub della metropoli asiatica. Il Masters del Tennis femminile, dunque, non vedrà al via la sua leader visto che ormai da diverse settimane la giocatrice rumena soffre di un problema alla schiena che già l’aveva portata a saltare alcuni ...

WTA Finals di Singapore : Simona Halep dà forfait con una lunga lettera : WTA Finals di Singapore: Simona Halep non prenderà parte al torneo che chiuderà la stagione a causa dei ben noti problemi alla schiena Simona Halep non ci sarà in quel di Singapore. La tennista romena attraverso un lungo messaggio ai tifosi, ha spiegato le ragioni del forfait alla WTA Finals. Il motivo della sua assenza è legato ai problemi alla schiena che la affliggono da tempo: “Sfortunatamente, dopo un’attenta analisi con ...

WTA Mosca – Simona Halep annuncia il ritiro : ancora problemi alla schiena - Finals a rischio : Simona Halep costretta a ritirarsi dalla VTB Kremlin Cup, il torneo WTA Premier che si svolgerà a Mosca nei prossimi giorni: la tennista n°1 al mondo continua a soffrire di problemi alla schiena Brutte notizie per i fan di Simona Halep, particolarmente per quelli che la attendeva in Russia. La tennista romena è stata costretta ad annunciare il suo ritiro dal tabellone principale della VTB Kremlin Cup, torneo WTA Premier dotato di un ...

Tennis - Ranking WTA (15 ottobre) : Simona Halep sempre in testa - Camila Giorgi al best ranking : Un solo cambiamento nella top ten del ranking WTA, la ceca Karolina Pliskova sale al quinto posto della classifica mondiale di Tennis femminile superando l’ucraina Elena Svitolina. La rumena Simona Halep conserva il vertice con praticamente 1000 punti di vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki mentre la tedesca Angelique Kerber si trova in terza posizione. Spiccano le quattro posizioni guadagnate dalla francese Caroline Garcia che sale ...

Tennis - Ranking WTA (8 ottobre) : Simona Halep sempre al vertice - Camila Giorgi n.1 azzurra : Alcune variazioni nel Ranking WTA del Tennis mondiale. La graduatoria è sempre guidata dalla rumena Simona Halep, giunta alla 33esima settima consecutiva di “dominio”.La 27enne di Costanza, lontana però dai campi per un problema alla schiena, vede avvicinarsi la danese Caroline Wozniacki, vittoriosa nel torneo di Pechino. Wozniacki distante, quindi, 931 punti da Simona. Alle loro spalle Angelique Kerber (terza) e Naomi Osaka ...

Tennis - Simona Halep non si opera : “ci sarò alle WTA Finals” : Tennis, Simona Halep ci sarà alle prossime WTA Finals, la Tennista romena ha parlato della propria condizione fisica Tennis, Simona Halep tira un sospiro di sollievo ed annuncia la sua presenza alle prossime WTA Finals. Parlando a News.ro, giornale romeno, la Halep ha rivelato: “non dovrò operarmi fortunatamente, dunque sarò pronta per le WTA Finals. Sto facendo trattamenti e fisioterapia, per un’altra settimana sarò lontana ...

Tennis : Simona Halep soffre di un’ernia del disco. Si prospetta uno stop per la n.1 del mondo : Un fulmine a ciel sereno scuote il circuito WTA del Tennis. Simona Halep, numero uno del ranking, soffre di un’ernia del disco. Lo ha annunciato la stessa Tennista rumena, poco dopo la sua eliminazione all’esordio nel torneo di Pechino dove si è dovuta ritirare dopo un set contro la tunisina Ons Jabeur. “Ho fatto una risonanza magnetica e ho scoperto di avere un’ernia discale” – le parole della 27enne di ...

Tennis - Ranking WTA (1° ottobre) : Simona Halep sempre in vetta - Camila Giorgi n.1 azzurra : Alcuni cambiamenti ci sono nella top10 del Ranking WTA di questo 1° ottobre 2018. Al vertice troviamo sempre Simona Halep. La 26enne di Costanza è in vetta per la 32esima settimana consecutiva (la 48esima complessiva), con 2.451 punti il vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki. I mutamenti riguardano la risalita delle ceca Petra Kvitova, in quarta posizione, e l’ucraina Elina Svitolina (n.5). Da notare, poi, anche il miglior ...

Tennis e sessimo - Simona Halep controcorrente : “caso Serena Williams? Io non ho mai avuto problemi” : Simona Halep, numero 1 del Tennis femminile, ha commentato la questione sessismo e il caso che ha coinvolto Serena Williams e l’arbitro Albert Ramos La sfuriata di Serena Williams nella finale US Open ha avuto una grande eco in tutta l’America. Nonostante siano passate diverse settimane, la questione tiene ancora banco nei talk show e nelle trasmissioni tv, in quanto dal singolo episodio, sono nate diverse discussioni ...

Simona Halep incorona Osaka : “è giovane e forte - penso che per il futuro…” : Simona Halep affida a Naomi Osaka il futuro del tennis WTA: l’attuale n°1 al mondo prevede un fantastico avvenire per la tennista nipponica Dopo la vittoria degli US Open, nella quale ha superato Serena Williams, in una battaglia atletica ma soprattutto nervosa, Naomi Osaka ha impressionato davvero tutti, guadagnando in fretta i consenti di colleghi e addetti ai lavori. In una recente intervista, Simona Halep, attuale numero 1 al ...