Sicurezza informatica | il software reagisce come fa il nostro sistema immunitario

(Di lunedì 19 novembre 2018) Se non potete impedire al ladro di entrare in casa, almeno fate in modo che ne esca a mani vuote. È un po’ questo il nocciolo di una ricerca di Darktrace, un’azienda che si occupa di. Ha sviluppato un nuovo modo di individuare le intrusioni informatiche, e tentare di impedire il furto di informazioni. Quello che accade è semplice: quasi tutte le soluzioni per lacercano di impedire ai cybercriminali di entrare in una rete. Darktrace, in collaborazione con i matematici dell’Università di Cambridge, ha invece sviluppato un modo per limitare i danni una volta che i criminali sono entrati. L’obiettivo è far sì che restino a mani vuote. Se questo vi sembra curioso, sappiate che non è finita. L’altro fatto singolare è che il metodo che hanno studiato adopera unautonomo e intelligente, che non richiede di essere ...