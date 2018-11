Serie C Arezzo-Carrarese | pari di Piscopo all' ultimo respiro | 2-2

Rugby Serie B – Parma supera Arezzo con un sonoro 43-7 : il racconto del match : Successo in scioltezza per Parma su Arezzo: gli emiliani di Liviu Pascu e “Mono” Gutierrez si impongono con un netto 43-7 sugli ospiti I gialloblù di Liviu Pascu e “Mono” Gutierrez, per l’occasione in completo bianco, archiviano la pratica Arezzo con un sonoro 43 a 7 che, per quanto si è visto in campo, va addirittura un po’ stretto. Il pallino del gioco è stato infatti costantemente in mano ai padroni di casa, con i toscani che, nelle ...