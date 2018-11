Sergio Ramos-Lovren | nuova picconata dello spagnolo | questa volta l’attacco arriva dai…

Sergio Ramos-Lovren - polemica a distanza : la risposta del madridista arriva su Instagram : Un nuovo capitolo della polemica senza esclusione di colpi tra Sergio Ramos e Dejan Lovren . Dopo il botta e risposta decisamente piccato tra i due nei giorni scorsi, il difensore del Real Madrid ha ...

Boom Real Madrid : “Sergio Ramos pronto a lasciare il club” : Sergio Ramos potrebbe lasciare il Real Madrid a fine stagione a fronte di una pazza offerta in arrivo dal Manchester United di Mourinho Sergio Ramos potrebbe lasciare il suo amato Real Madrid. Questa la bomba di mercato rilanciata in queste ore dagli spagnoli di Don Balon, una notizia che sconvolgerebbe il mondo Madridista già scosso dagli eventi della scorsa estate. Il Real Madrid deve imperativamente iniziare una rivoluzione per ...

LOVREN VS Sergio Ramos - 'BELLA GOMITATA - PARLA ORA AMICO'/ Video - croato : 'Spagna branco di codardi' - IlSussidiario.net : LOVREN vs SERGIO RAMOS, 'BELLA GOMITATA, PARLA ora AMICO'. Il croato esalta il suo intervento contro il capitano della Spagna, definita 'branco di codardi'

Sergio Ramos - infortunio dopo Croazia-Spagna : salta la Roma in Champions? : L'annuncio della Federazione spagnola è arrivato subito dopo il match tiratissimo di Zagabria, finito 3-2 per i vicecampioni al mondo, con un tweet. Come fa notare As, il capitano del Real Madrid è ...

Croazia - Lovren prende in giro Sergio Ramos e la Spagna dopo la vittoria. VIDEO : La Croazia batte la Spagna all'ultimo respiro e Dejan Lovren vince la sua personale sfida contro Sergio Ramos . Tra i due difensori non corre buon sangue, soprattutto dopo la finale di Champions ...

Lovren attacca la Spagna e Sergio Ramos : “siete delle cagne! Che bella gomitata che ti ho dato” [VIDEO] : Lovren contro Sergio Ramos, il duello in campo è stato vinto dal croato uscito con un successo dallo scontro tra Croazia e Spagna Il difensore croato Lovren non vuole proprio fare amicizia con Sergio Ramos e con gli spagnoli. Nei giorni scorsi aveva definito lo spagnolo un calciatore sopravvalutato e fortunato, auto eleggendosi tra i migliori difensori al mondo. Ramos gli ha risposto snobbandolo e definendolo un frustrato e ieri sera è ...

Croazia-Spagna - Sergio Ramos distrugge Lovren : “io fortunato in carriera? C’è gente frustrata in giro” : Il difensore della Spagna ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Croazia, rispondendo per le rime alle critiche di Lovren Domani si troveranno in campo uno di fronte all’altro, ma Lovren e Sergio Ramos hanno iniziato a punzecchiarsi già davanti ai microfoni. Lapresse Il difensore della Croazia ha etichettato la carriera dello spagnolo come ‘fortunata’, ricevendo la sua risposta piccata: ...

Real Madrid - Solari difende Sergio Ramos : «Il calcio è sport di contatto» : Fa ancora discutere la gomitata di Sergio Ramos in Champions League, Solari interviene in sua difesa: «Non ho visto cattiveria».

Rigore a cucchiaio - Panenka elegge il migliore : è Sergio Ramos : Lo chiamiamo "cucchiaio" da quando Francesco Totti, prima di affrontare dagli 11 metri il lunghissimo van der Sar nella semifinale dell'Europeo del 2000, confidò a Di Biagio e a Maldini che l'avrebbe ...

Sergio Ramos ci ricasca : gomitata e naso rotto ad un avversario : Sergio Ramos è di nuovo oggetto di polemiche per un gesto antisportivo, il difensore del Real Madrid ha colpito con una violenta gomitata Milan Havel del Viktoria Plzen, che ha riportato la frattura ...

VIDEO : Sergio Ramos lo fa di nuovo. Naso rotto all’avversario : REAL MADRID– Il Real Madrid è tornato a segnare, a vincere con continuità, e a convincere tifosi e critica. Si era smarrita la squadra madrilena, persa sotto la guida di Lopetegui. Con il Real Madrid è tornato anche il solito, “vecchio” Sergio Ramos, autore ieri sera in Champions di un gesto dei suoi. In occasione […] L'articolo VIDEO: Sergio Ramos lo fa di nuovo. Naso rotto all’avversario proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Sergio Ramos shock - rompe il setto nasale ad Havel con una gomitata : lo spagnolo a rischio prova tv [VIDEO] : Il difensore del Real Madrid rischia la prova tv per una gomitata rifilata ad un giocatore del Viktoria Plzen Il Real Madrid rischia di perdere Sergio Ramos, protagonista di un brutto gesto nel corso del match vinto dai blancos in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen. Il difensore spagnolo ha infatti sferrato una tremenda gomitata ad Havel, rompendogli il setto nasale e costringendolo ad abbandonare il campo, sostituito da Petrzela. Il ...

Tutta l’umiltà di Lovren : “io fra i migliori al mondo. Sergio Ramos? Fortunato - fa più errori di me ma…” : Dejan Lovren senza peli sulla lingua: il difensore croato conferma di ritenersi fra i migliori al mondo e poi attacca Sergio Ramos Durante i Mondiali di Russia 2018, Dejan Lovren si autoproclamò uno dei migliori difensori al mondo. Una dichiarazione che sicuramente fece scalpore, nonostante il centrale del croato sia stato protagonista di un’ottima stagione con il Liverpool, arrivando in finale di Champions League, ed abbia giocato ...

Real Madrid - Sergio Ramos e il 'no' a Conte : 'Non è tempo di parlare - ma di agire' : ROMA - ' Ci sentiamo tutti responsabili di quello che sta succedendo, e ne siamo ben consapevoli: ma ora non è tempo di parlare, è tempo di agire '. Così Sergio Ramos , capitano del Real e leader ...