Scuola : in Veneto in arrivo 10 mln per adeguamento antincendio (2) : (AdnKronos) - Il fondo assegnerà contributi fino a 50 mila euro per ciascun intervento nelle scuole statali dei Comuni (scuole dell’infanzia e primo ciclo) e fino a 70 mila euro per ciascun intervento nelle scuole statali delle Province (scuole del secondo ciclo), che saranno erogati privilegiando g

Scuola : Donazzan - in Veneto oltre 50% studenti in alternanza migliora profitto (3) : (AdnKronos) - I numeri, forniti dall’Osservatorio sull’alternanza Scuola-lavoro a cura dell’Ufficio scolastico regionale del Veneto, raccontano la storia di una esperienza ormai profondamente radicata nella Scuola veneta: gli studenti coinvolti in percorsi di alternanza Scuola lavoro in Veneto nell’

Scuola : Donazzan - in Veneto oltre 50% studenti in alternanza migliora profitto (2) : (AdnKronos) - “”Sull’alternanza Scuola-lavoro – ha ribadito l’assessore – chiediamo che non si torni indietro. Farà avere questo video anche ai deputati e ai senatori delle Commissioni parlamentari istruzione e lavoro, per dare evidenza pubblica ad una esperienza che funziona e che merita di essere

Scuola : Donazzan - in Veneto oltre 50% studenti in alternanza migliora profitto : Venezia, 19 nov. (AdnKronos) - Si intitola “Valore: storie di come essere e fare alternanza Scuola-lavoro nel mondo artigiano” il video promosso e finanziato dall’Ebav, l’ente bilaterale dell’artigianato Veneto, con la collaborazione di tutte le associazioni di categoria dell’imprenditoria artigiana

Scuola : Confartigianato Veneto - su alternanza no a controriforma con una visione vecchia : Venezia, 19 nov. (AdnKronos) - “Quello che è stato fatto in questi anni nella nostra Regione vale molto più di qualsiasi taglio o demagogia e non sarà certo “una controriforma” basata su una visione vecchia della Scuola e dell’impresa a metterla in discussione”. Lo ha affermato Agostino Bonomo Presi

Scuola : Veneto - prorogato a domani termine per Comuni invio domande contributo buoni libro : Venezia, 5 nov. (AdnKronos) - È prorogato fino a domani 6 novembre, a mezzogiorno, il termine per i Comuni del Veneto per trasmettere alla Regione le domande di contributo per i buoni-libro. Dato lo stato di crisi per l’intero territorio regionale dichiarato dal presidente della Giunta regionale e v

Scuola : Anci Veneto - bene Regione su autocertificazione per stranieri (2) : (AdnKronos) - La circolare, inoltre, prevede dei controlli a campione: “una volta conclusa l’istruttoria degli uffici regionali i Comuni, in qualità di soggetti erogatori, in attuazione a quanto previsto dal 3° comma, art. 1 della legge regionale 2/2018 in materia di controlli e verifiche, adempiran

Scuola : Anci Veneto - bene Regione su autocertificazione per stranieri : Padova, 24 ott. (AdnKronos) - “La decisione della Regione è una scelta di buon senso che va nella direzione auspicata di Anci Veneto e permette di superare una situazione di impasse che si stava facendo difficile per le strutture amministrative dei Comuni. Noi siamo per il pieno rispetto della legge

Autonomia - Veneto e Lombardia vogliono ‘regionalizzare’ 200mila cattedre : la Scuola italiana rischia di avere 2 velocità : Staccare due pezzi dal sistema nazionale, rendendoli autonomi, con programmi personalizzati, stipendi diversi, insegnanti propri. E non due pezzi qualsiasi, ma Veneto (per cominciare) e presto anche Lombardia, due delle regioni più importanti d’Italia: significa “regionalizzare” quasi 200mila cattedre, un quarto del totale del Paese. Per alcuni sarà la grande occasione per rispondere davvero alle esigenze degli istituti, per altri l’inizio della ...

Scuola : Pd Veneto a Zaia - dichiarazioni non bastano - serve un atto formale : Venezia, 17 ott. (AdnKronos) - “Dalle dichiarazioni si passi ai fatti: Zaia ritiri tutti gli atti relativi al contributo per il bonus libri e ne faccia uno nuovo, formale, in cui comunica ufficialmente ai sindaci che per le domande di accesso presentate dai cittadini non comunitari, sarà sufficiente

Scuola : Pd Veneto - su bonus libri bene retromarcia di Zaia (2) : (AdnKronos) - “La normativa nazionale, a cui fanno riferimento esponenti di Giunta e Maggioranza è chiara - spiegano i consiglieri Dem - per chiedere l’accesso alle prestazioni sociali è sufficiente presentare una dichiarazione sostitutiva unica. Nessuno vieta, dopo, di esigere la documentazione sul

Scuola : Pd Veneto - su bonus libri bene retromarcia di Zaia : Venezia, 17 ott. (AdnKronos) - “Il via libera all’autocertificazione non è una gentile concessione di Zaia, ma quanto previsto dalla legge, ed è in linea con le nostre richieste. bene, comunque, che alla fine si sia convinto anche il nostro Governatore”. Le parole sono dei consiglieri regionali del

Scuola : Pd Veneto - bonus libri è un contributo statale - non regionale : Venezia, 16 ott. (AdnKronos) - “Il bonus libri è un contributo statale che la Regione poi gira ai Comuni, non sono soldi messi a disposizione dalla Giunta. La Regione dia immediata indicazione alle amministrazioni locali affinché tutte le domande vengano accettate con le autocertificazioni”. È quant

Scuola : Pd Veneto - bonus libri è un contributo statale - non regionale (2) : (AdnKronos) - “La Regione non incorra nel rischio che persone bisognose non abbiano accesso ad un diritto sociale, anche perché ha precise responsabilità. L’informazione data dalla Regione, infatti, è stata tardiva ed ambigua e c’è l’ipotesi concreta che, in mancanza delle documentazioni richieste a