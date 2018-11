Scuola | il Miur ha proposto un aumento di soli 14 euro per il contratto dei docenti

Pensioni Scuola 2019 : circolare Miur - requisiti e domande : Pensioni scuola 2019: il Miur ha pubblicato la nota 50647 del 16 novembre 2018 e la tabella con i requisiti, in attuazione del DM 727 del 15 novembre 2018. Le domande di dimissioni volontarie dal servizio (e l’eventuale richiesta di pensione più part-time) vanno presentate da docenti/educatori e ATA entro il 12 dicembre 2018. Per i dirigenti scolastici il termine per la presentazione delle domande è il 28 febbraio 2019. La domanda di dimissioni ...

Scuola - studenti in marcia verso il Miur : “Governo del cambiamento? Giù la maschera. Vogliamo risposte concrete” : Sono circa 5 mila, secondo gli organizzatori, gli studenti che venerdì mattina sono scesi in piazza a Roma per manifestare contro il governo del cambiamento. Un lungo corteo è partito da piazzale Ostiense e raggiungerà il ministero dell’Istruzione dove alcuni rappresentanti chiederanno di parlare con il ministro Marco Bussetti. “Abbiamo lanciato una piazza in tutta Italia con il nome ‘Giù la Maschera’ perché pensiamo ...

Scuola - Miur : 16 - 7 MLN per ampliamento offerta formativa : Roma – “In arrivo le risorse per l’ampliamento dell’offerta formativa. Dallo sport, alla partecipazione studentesca, al fondo per le emergenze educative: sono 16,7 i milioni messi a disposizione delle scuole dal decreto firmato oggi dal ministro Marco Bussetti, che fa seguito a un provvedimento da 8,2 milioni gia’ firmato lo scorso 23 luglio”. Cosi’ in un comunicato il Miur. “Per la prima volta- ...

Scuola - Test Medicina : UDU ‘Chiediamo al Miur immatricolazione immediata ricorrenti vittoriosi’ : Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa a cura di UDU (Unione degli Universitari) in merito ai Test di Medicina dell’anno accademico 2017/8 e alla sentenza del Consiglio di Stato e del Tar su ricorsi collettivi proposti da UDU. Dopo le pronunce favorevoli sui posti studio degli extra comunitari, chiediamo nuovamente al Miur l’immatricolazione immediata dei ricorrenti vittoriosi UDU – Il Consiglio di Stato e il Tribunale ...

Scuola - Miur inizia a porre dei limiti al caos dell’autonomia scolastica sregolata : La senatrice del Movimento Cinque Stelle, Bianca Laura Granato, ha pubblicato un post su Facebook all’interno del quale si torna a parlare di un caso che fece discutere non poco, quello di una docente dell’Istituto Professionale Einaudi di Lamezia Terme che presentò un ricorso ex articolo 700 avverso un’assegnazione cattedre: la professoressa sosteneva l’illegittimità del provvedimento ‘in quanto assunto in totale ...

Iscrizioni Scuola 2019/20 online e cartacee : la circolare Miur : Iscrizioni scuola 2019/20: il Miur ha pubblicato la circolare numero 18902 del 7/11/2018 dall’oggetto “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020”. Tramite questa circolare, vengono fornite istruzioni per le Iscrizioni a: scuole dell’infanzia prime classi delle scuole di ogni ordine e grado percorsi di istruzione e formazione professionale classi terze, dei licei artistici, ...

Scuola - iscrizioni online all’anno scolastico 2019/2020 dal 7 al 31 gennaio : le novità del Miur : Potranno essere effettuate online ed esclusivamente dal 7 al 31 gennaio 2019 le iscrizioni all'anno scolastico 2019/2020 per le prime classi dalla Scuola primaria a quella secondaria di II grado. Lo ha deciso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Tempi anticipati, dunque, rispetto alle passate iscrizioni, per far partire prima la macchina delle operazioni relative alla scelta di docenti e personale.Continua a leggere

Scuola - Rete studenti e UDU : ‘Flash Mob al Miur - giù la maschera’ : Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa a cura di UDU (Unione degli Universitari) in merito al Flash Mob indetto presso il Miur la sera del 5 novembre, contro l”ipocrisia del Governo del cambiamento’. UDU – La sera del 5 novembre la Rete degli studenti Medi e l’Unione degli Universitari hanno svolto un flash-mob presso il Ministero dell’Istruzione, per fare una volta per tutte luce sull’ipocrisia del Governo del ...

Scuola - concorsi ultime notizie : Miur vuole ringiovanire i docenti - precari storici di nuovo beffati? : La nuova linea intrapresa dal Ministero dell’Istruzione appare ormai chiara: più insegnanti giovani nella Scuola. Il ministro Marco Bussetti lo ha ripetuto più volte, l’intenzione è quella di ringiovanire la platea dei docenti. Una linea coerente che appare coerente con lo slogan relativo al ‘turn over generazionale’, slogan da applicarsi, in generale, al mondo del lavoro, sia esso pubblico che privato. Il fatto è che, se ...

Arriva 'Il risparmio che fa Scuola' per un milione studenti : presentato da Miur - CdP e Poste Italiane : L'obiettivo è promuovere la cultura del risparmio, inteso nell'ottica più ampia di un'economia sostenibile e di un uso consapevole delle risorse energetiche e ambientali, temi che accompagneranno i ...

La salute si impara a Scuola : MIUR e LILT rinnovano l’intesa : Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, e il Presidente nazionale di LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Professor Francesco Schittulli, hanno sottoscritto il nuovo Protocollo di intesa volto a promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado modelli di informazione ed educazione alla salute, ai corretti stili di vita e alla prevenzione dei tumori. L’incontro si è svolto ieri, 24 ottobre, ...

Scuola - Miur ordina revoca contratti diplomati magistrale : gli step della procedura USR : Come è noto, secondo quanto previsto dal decreto legge 87/2018 (articolo 4), i contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato fino al 31 agosto, per i diplomati magistrale, verranno trasformati in contratti sino al 30 giugno. A questo proposito, il Miur, attraverso la nota N. 45988 del 17 ottobre scorso, ha fornito le indicazioni per l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti. Quali ...

Pensioni Scuola ultime notizie - Quota 100 da esodo e il Miur pensa ad un maxi-concorso : Quale sarà l’impatto dell’introduzione di Quota 100 sul comparto scuola, e in generale, sulla Pubblica Amministrazione? Il Sole 24 ore parla di ‘un numero che circola da qualche settimana sul possibile impatto di “Quota 100” sul pubblico impiego’. Si parla addirittura di 160mila dipendenti della Pubblica Amministrazione disposti a lasciare il proprio posto per accedere alla pensione. C’è chi la ritiene una buona ...

Concorso 12mila docenti Educazione Fisica/ Scuola - maxi bando Miur annunciato dal Ministro Bussetti : Si annuncia una importante svolta nelle scuole primarie, asilo ed elementari, con l'arrivo tramite maxi Concorso di 12mila insegnanti di Educazione Fisica(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 12:33:00 GMT)