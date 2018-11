Scuola | il ministro Bussetti loda i ‘buoni maestri’ ma per lo Stato i prof non contano

Stipendi Scuola ultime notizie : ministro Bussetti vuole ‘restituire vita ai docenti’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è intervenuto al convegno organizzato a Matera sul tema ‘Le scuole e il futuro aperto’: si è trattato del penultimo appuntamento prima della cerimonia di apertura di Matera Capitale europea della Cultura, in programma il prossimo 19 gennaio 2019. Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha approfittato dell’evento per parlare, naturalmente, di scuola, anche perché incalzato ...

Scuola - ministro Bussetti : ‘Tassa sulle bevande zuccherate per finanziare Università’ : Il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista al quotidiano ‘Repubblica’, pubblicata in data odierna, venerdì 16 novembre. Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha parlato di Università e di Ricerca, insieme al suo vice Lorenzo Fioramonti. ‘Per finanziare l’università italiana, stiamo lavorando a una tassa sulle bevande zuccherate‘, ha dichiarato il ...

Contratto Scuola ultime notizie - ministro Bussetti : ‘Ho mantenuto l’impegno che avevo preso’ : Il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, ha ribadito come sia volontà del Governo dare un’adeguata risposta al personale scolastico. Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha presentato alla Camera le norme contenute nella Legge di Bilancio 2019 che permetteranno, se non altro, di mantenere anche per l’anno prossimo l’elemento perequativo con la conseguente trattativa per il rinnovo di Contratto. Rinnovo ...

Contratto Scuola 2019/2021 ultime notizie : esito incontro con ministro PA - Giulia Bongiorno : I sindacati hanno incontrato il ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, in merito al rinnovo del Contratto del comparto scuola per il triennio 2019/2021. Un rinnovo di Contratto che si preannuncia al quanto problematico, soprattutto per la mancanza di risorse da destinare agli aumenti delle busta paga del personale scolastico, aumenti che si preannunciano irrisori, secondo quanto contenuto nella Legge di Bilancio. Flc-Cgil sul ...

Scuola - docenti precari ultime notizie : ‘Ministro Bussetti - concorso subito’ : ‘Basta giocare con il nostro futuro, concorso Scuola subito’. Questo lo slogan contenuto in uno striscione esposto davanti al Ministero dell’Istruzione da Flc-Cgil, Link Coordinamento Universitario e Associazione dottorandi italiani (Adi). Le organizzazioni che rappresentano neolaureati, dottorandi di ricerca, docenti e precari stanno duramente contestando la confusione e l’incertezza derivanti dalle dichiarazioni discordanti ...

Pianeta Scuola - il ministro Bussetti parla a Leggo : «Per il sostegno ecco 40mila nuovi docenti» : Quarantamila docenti specializzati sul sostegno, mille contratti per ricercatori, un dialogo aperto con gli studenti che protestano e un secco no sia alle occupazioni sia alle chat tra docenti e...

Scuola - assunzioni docenti e ATA ultime notizie : ‘Ministro Bussetti - dove sono finiti quei posti?’ : ‘Ministro Bussetti, dove sono finite le 27.400 assunzioni di docenti e personale ATA?’ A porsi la domanda il sindacato Anief che, in una nota pubblicata sul proprio sito, sottolinea come non vi sia traccia del ‘pacchetto’ nella bozza della Legge di Bilancio. Il ministro sarebbe al lavoro per ripresentare la norma ma il timore è che il Miur non sia riuscito a far presa sul Ministero delle Finanze per l’autorizzazione ...

Scuola - ministro Salvini : ‘Certi genitori cosa insegnano ai loro figli?’ : Ha destato scalpore la notizia riguardante una Scuola primaria di Firenze dove un bimbo di sette anni ha colpito con una testata al naso la sua maestra intenta a fare lezione in classe. L’aggressione, come riporta il quotidiano ‘Repubblica’ e ‘La Nazione’, sarebbe avvenuta all’improvviso mentre la maestra era seduta in cattedra. Il giorno prima, il bambino si sarebbe presentato a Scuola munito di coltelli: ne ...

Scuola - ministro Di Maio a gamba tesa : ‘Ridiamo dignità agli insegnanti - rifondiamo Legge 107’ : Il vicepremier Luigi Di Maio è intervenuto a gamba tesa sulla Legge 107, la cosiddetta Buona Scuola di Matteo Renzi, promettendo un ‘superamento’ della riforma introdotta dal Partito Democratico. Dunque, dopo il ‘superamento’ di un’altra odiata riforma, quella delle pensioni targata Elsa Fornero, il Governo torna ad usare questo termine accostandolo alla Buona Scuola di renziana e gianniniana memoria. Di Maio: ...