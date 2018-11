Scuola | concorso ordinario da 10183 posti in arrivo | ultime notizie | sarà boom assunzioni

L'orchestra della Scuola Schininà di Ragusa vince concorso internazionale : Lusinghiero riconoscimento per gli studenti dell'indirizzo musicale dell'Istituto Schininà di Ragusa che hanno partecipato ad un concorso a Catania

Concorso straordinario Scuola infanzia e primaria : fondamentale il codice personale : E' stata attivata lo scorso 12 novembre 2018, la funzione di Istanze Online dedicata alla presentazione delle domande di ammissione al Concorso straordinario infanzia e primaria. Il tempo ultimo per presentare la domanda è previsto per il giorno mercoledì 12 dicembre 2018. Gli ammessi al Concorso sono tutti gli aspiranti docenti di infanzia e primaria, che abbiano conseguito almeno due annualità di servizio nel periodo compreso tra gli anni ...

Scuola - concorso ordinario ultime notizie : docenti con 36 mesi di servizio - serve decreto ad hoc : La Gilda degli insegnanti commenta la normativa contenuta nella Legge di Bilancio 2019, in base alla quale si prevede un unico concorso ordinario per la Scuola secondaria, concorso che, tra l’altro, sarà aperto a tutti i laureati con solo il dieci per cento di posti riservati ai precari non abilitati con 36 mesi di servizio. Gilda insegnanti: ‘Situazione peggiorata per i docenti con 36 mesi di servizio’ Il coordinatore ...

Tre studenti di Napoli arrivano in finale di un concorso in America. Ma la Scuola non ha i soldi per il viaggio : Trecento scuole da tutto il mondo, una competizione organizzata dal Mit e dalla Nasa, tre ragazzi napoletani determinati, e nemmeno maggiorenni, vincenti. Ma la scuola, l'istituto tecnico industriale "Augusto Righi", non ha fondi sufficienti per partire in America dove giocarsi le fasi finali dell'High school tournament "Zero robotics". I tre ragazzi sono Davide Di Pierro, Luigi Picarella e Mauro D'alò che insieme ai docenti Salvatore Pelella e ...

Scuola - concorso infanzia e primaria ultime notizie : i chiarimenti di Lucia Azzolina e la sentenza della Consulta : La deputata del Movimento Cinque Stelle, Lucia Azzolina, ha postato un messaggio sulla propria pagina Facebook in merito al concorso straordinario per la Scuola dell’infanzia e della primaria, le cui domande possono essere inoltrate a partire da oggi, lunedì 12 novembre. Lucia Azzolina, precisazioni sul concorso straordinario infanzia e primaria La docente e politica pentastellata ha scritto il seguente post: ‘Leggo ahimè l’ennesima ...

Concorso Scuola infanzia e primaria : ecco come si conteggiano i 2 anni di servizio : La pubblicazione del bando di Concorso straordinario per la scuola dell’infanzia e primaria ha dato ufficialmente il via alla selezione che vuole essere la risposta del Governo alla sentenza della Consiglio di Stato che ha estromesso i diplomati magistrale dalle graduatorie ad esaurimento. Potranno partecipare, infatti, come ormai saprete, i docenti con diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/02 e i laureati in Scienze ...

Scuola - FIT abolito e concorso abilitante : la scheda con le novità : FIT abolito e concorso abilitante: sono queste le principali novità per la Scuola secondaria contenute nel DDL Bilancio. Anche la formazione iniziale prevista dal DLgs 59/17 viene cancellata. Il concorso pubblico sarà nazionale, indetto su base regionale e interregionale, e avrà carattere abilitante. Chi supera il concorso, poi, accede a un percorso annuale di formazione iniziale e prova. Il destino dei precari con 3 anni di servizio resta ...

Concorso Scuola infanzia e primaria - Anief : 'Limiti incomprensibili - faremo ricorsi' : Il Concorso per docenti di scuola dell infanzia e primaria tagliati fuori miriadi di candidati che hanno diritto a partecipare . Lo sottolinea l Anief preannunciando ricorsi alla giustizia ...

Bando di concorso per Scuola d’infanzia e primaria : Finalmente è ufficiale. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Bando di concorso straordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria. Le domande potranno essere presentate dal 12 novembre al 12 dicembre. Importante: sono ammessi docenti con diploma magistrale e docenti in possesso di laurea abilitante in Scienze della formazione che hanno svolto almeno due anni di servizio negli ultimi 8 anni. A renderlo ...

Scuola - bando per il concorso infanzia e primaria in Gazzetta Ufficiale : ... dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti - Insieme all'uscita del bando per il concorso straordinario abbiamo inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze la richiesta formale per far ...

Scuola - bando concorso per infanzia e primaria pubblicato in Gazzetta ufficiale - Sky TG24 - : Le domande potranno essere presentate dal 12 novembre al 12 dicembre. Sono ammessi docenti con diploma magistrale e docenti in possesso di laurea abilitante in Scienze della formazione che hanno ...

Concorso Scuola - Malpezzi su riforma : precarizzazione a Sud e poche assunzioni a Nord : ... come avviene nei Paesi dove il sistema scolastico è ai primi posti nel mondo.' Cosa non la convince sulle previste modifiche alla 107? 'Lo smantellamento del Fit, per esempio. Noi siamo contrari al ...

Scuola - docenti precari ultime notizie : ‘Ministro Bussetti - concorso subito’ : ‘Basta giocare con il nostro futuro, concorso Scuola subito’. Questo lo slogan contenuto in uno striscione esposto davanti al Ministero dell’Istruzione da Flc-Cgil, Link Coordinamento Universitario e Associazione dottorandi italiani (Adi). Le organizzazioni che rappresentano neolaureati, dottorandi di ricerca, docenti e precari stanno duramente contestando la confusione e l’incertezza derivanti dalle dichiarazioni discordanti ...

