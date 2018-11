Scuola | 14 euro di aumento per il rinnovo del contratto | proteste

Scuola - il Miur ha proposto un aumento di soli 14 euro per il contratto dei docenti : Le retribuzioni dei docenti potrebbero aumentare di 14 euro netti (23 euro lordi), su uno stipendio di circa 1400 euro netti al mese. L'aumento riguarderebbe 200mila persone. Fratoianni (SI) attacca: "Lega e M5S continuano, se non peggio, come i precedenti governi: la Scuola del nostro Paese viene considerata una fastidiosa ed inutile cosa a cui non prestare risorse, cura ed attenzione".Continua a leggere

Scuola - previsti aumenti di 14 euro per i professori. I sindacati : "Scandaloso" : ''La Scuola deve ripensare la propria identità - dice il ministro all'istruzione Marco Bussetti parlando a un convegno a Matera -. L'istituzione scolastica deve essere uno dei centri propulsivi della società italiana e dei suoi valori democratici e di libertà. Per questo dobbiamo riflettere su una didattica adatta all'utilizzo in classe della tecnologia, una Scuola smart è una risorsa per il Paese'. Ci siamo impegnati - ha aggiunto - a dotare le ...

Scuola - in Italia gli insegnanti più bistrattati d’Europa. Peggio di noi nel mondo solo Brasile e Israele : Accendini davanti al volto, sfregi per una nota, professori messi nell’angolo e terrorizzati. Sono episodi frequenti tanto che una recente indagine di TuttoScuola stima che ogni settimana siano almeno quattro gli episodi nei quali i docenti vengono presi di mira dai loro studenti. Ora la conferma arriva dalla seconda edizione del Global Teacher Status Index che ha valutato la reputazione sociale degli insegnanti dalle elementari alle superiori ...

Scuola - dal 2019 solo 40 euro di aumenti lordi per oltre 3 milioni di dipendenti pubblici :

Scuola - dal 2019 solo 40 euro di aumenti lordi per oltre 3 milioni di dipendenti pubblici : Sarà di appena 40 euro al mese, 500 euro lordi annui, l'aumento stipendiale medio in arrivo per i dipendenti pubblici, quindi anche dei docenti e Ata della Scuola. Si rivela davvero poco produttivo lo ...

Virgilio occupato - 60mila euro per riparare la Scuola : inchiesta della procura : 'C'è stata la precisa volontà di danneggiare l'istituto, tagliando cavi elettrici, rendendo inagibili i bagni dei disabili, imbrattando le pareti'. Non ha dubbi, chi ha potuto visitare il liceo ...

Stipendi Scuola ultime notizie : Legge di Bilancio 2019 prevede 500 euro annui : La Legge di Bilancio ha stanziato per l’aumento contrattuale dello Stipendio dei dipendenti pubblici, 1,1 miliardi di euro per il 2019 e 1,425 miliardi per il 2020 che diventeranno 1,775 miliardi dal 2021. A conti fatti, nelle buste paga del personale scolastico dovrebbero arrivare circa 500 euro di aumento all’anno, poco più di 40 euro lordi al mese. A darne notizia è l’edizione odierna del quotidiano economico ‘Italia ...

Rinnovo contratti statali : nel 2019 aumenti stipendi pubblici e Scuola di 10 euro : Le prime indiscrezioni sul Rinnovo dei contratti degli statali e dei docenti e dipendenti amministrativi, tecnici ed ausiliari Ata della scuola in merito agli aumenti degli stipendi del triennio 2019-2021 emergono dalla relazione accompagnatoria alla legge di Bilancio del prossimo anno, presentata pochi giorni fa. Per il 2019, infatti, il Governo Conte ha messo sul piatto del Rinnovo del contratto degli statali un miliardo e cento milioni di ...

Scuola - mense sempre più care. E al nido si spendono in media 300 euro al mese : Il Rapporto di Cittadinanzattiva su costi e qualità degli asili e del servizio di refezione. L'Italia a due velocità sull'infanzia: "Ancora troppe differenze tra Nord e Sud"

Montepulciano - baby gang chiedeva il “pizzo” ai compagni di Scuola : estorti più di 10 mila euro : Due adolescenti di 17 anni chiedevano in continuazione soldi a dei coetanei: nel giro di pochi mesi sono riusciti a estorcere oltre 10mila euro.Continua a leggere

Scuola - Italia ultima in Europa per investimenti in cultura : 'Perché una politica che crede davvero nel rilancio dell'istruzione pubblica, indispensabile per migliorare le sorti di un Paese, non può prescindere dall'alto livello d'insegnamento, a tutela prima ...

[Il retroscena] Ma quale nemico dell'Europa - Savona lancia proposta shock : "ci vuole una Scuola unica" : ... per questa ragione, il Presidente della Repubblica aveva posto un veto tenace contro la sua nomina a ministro dell'Economia. Dirottato al ministero per le Politiche europee, Paolo Savona non ha però ...

La Scuola entra nel Parlamento europeo - sorteggiati i 4 istituti che andranno a Bruxelles : IPSCEOA di Botricello , CZ, , Istituto tecnico statale Piria Ferraris/Da Empoli di Reggio Calabria, l'Istituto d'istruzione secondaria Guarasci Calabretta di Soverato , CZ, e il Liceo Scientifico ...

Scuola - Carta del Docente : bonus da 500 euro verrà realmente diminuito a 400? : Nelle ultime ore si era diffusa l’indiscrezione secondo la quale l’importo della Carta del Docente sarebbe stato ridotto da 500 a 400 euro: la voce era circolata in virtù dei tagli (o ‘risparmi’ come ha voluto ribattezzarli il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti) che il Governo M5S-Lega intende operare nel comparto Scuola. Si era parlato di un possibile taglio anche per quanto riguarda il bonus destinato alla ...