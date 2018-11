Scritta anti semita in

Scritta choc anti-Salvini : "Ti paghiamo la bara...". ?Il ministro : "Vigliacchi" : Matteo Salvini finisce ancora nel mirino. Questa volta la Scritta offensiva contro il ministro degli Interni è spuntata su un muro in Trentino. Una Scritta che ha il sapore della minaccia: "Salvini, la bara te la paghiamo noi". Il titolare del Viminale in questi mesi ha dovuto fare i conti con le continue offese e i continui insulti di chi di fatto non accetta le politiche portate avanti dal Viminale soprattutto sulla gestione della crisi ...