Scomparso a Treviso | si lascia morire di freddo sui monti della Valtellina

ilgiornale

: IDENTIFICATO IL CORPO RINVENUTO IN VALMALENCO Appartiene a Tino Zecchinello, scomparso da Treviso il 9 novembre sc… - teleunica : IDENTIFICATO IL CORPO RINVENUTO IN VALMALENCO Appartiene a Tino Zecchinello, scomparso da Treviso il 9 novembre sc… - MiyakeEau : Scomparso a Treviso e ritrovato nudo in un bosco: si è lasciato morire di freddo - drp_anna : Scomparso a Treviso e ritrovato nudo in un bosco: si è lasciato morire di freddo -

(Di lunedì 19 novembre 2018) Eralo scorso 9 novembre, dalla sua casa a Oderzo, in provincia di. Era stata la madre a denunciare la sparizione di Tino Zecchinello, 48 anni, e le forze dell'ordine avevano dispiegato mezzi e forze, nel tentativo di portarlo in salvo. Domenica pomeriggio, però, il suo corpo è stato trovato a 1.700 metri, in un bosco.Gli inquirenti sono riusciti a ricostruire i movimenti dell'uomo: Tino aveva preparato la sua tenda e si era diretto alla stazione locale, per prendere il treno per Milano Centrale. Da lì, con un altro convoglio era arrivato a Sondrio e poi si era fatto portare dal taxi in località San Giuseppe, nel territorio comunale di Chiesa Valmalenco, tra i. Aveva montato la tenda in una radura, ai margini del bosco.Domenica pomeriggio una donna ha trovato il cadavere di Tino, completamente nudo e disteso all'esterno...