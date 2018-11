Scomparso a Treviso e ritrovato nudo in un bosco | si è lasciato morire di freddo

huffingtonpost

(Di lunedì 19 novembre 2018) Si è risolto il giallo del ritrovamento di un cadavere nei boschi della Valmalenco. Una donna, durante un'escursione, in località Pauletto, a quota 1.700 metri, nel territorio comunale di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), ha notato il corpo completamentedi un uomo all'esterno di una tenda.I carabinieri della caserma di Chiesa in Valmalenco e del Comando provinciale di Sondrio sono stati subito allertati dall'escursionista e hanno identificato il deceduto. Si tratta di Tino Zecchinello, classe 1970, già pensionato e residente a Oderzo (). Secondo i primi accertamenti del medico legale, il trevigiano è morto per assideramento. La madre ne aveva denunciato la scomparsa lo scorso 9 novembre.I carabinieri hanno ricostruito gli ultimi spostamenti del 48enne: con il treno ha raggiunto Milano e poi, dalla stazione Centrale, con un altro convoglio è ...