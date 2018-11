Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee

Piazza Affari in rosso - -1 - 1% - - Scivolano Leonardo e Telecom : Milano, 9 nov., askanews, - Avvio di seduta in rosso per le Borse europee, in scia ai forti cali delle piazze asiatiche, con Milano maglia nera, Ftse Mib -1,1% a 19.209 punti, appesantita dai tonfi di ...

Molmed Scivola in fondo al mercato di Piazza Affari : Aggressivo ribasso per la società di biotecnologie , che passa di mano in perdita del 2,36%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di ...

Piazza Affari Scivola in fondo alle borse europee. Vola lo spread : Si accentua il calo di Piazza Affari . Dopo un avvio depresso la Borsa italiana sciVola in fondo ai listini europei. A pesare ancora una volta la diatriba tra Roma e Bruxelles sulla Manovra. Ne ...

Ciclismo - Ranking UCI (8 ottobre) : Alejandro Valverde in testa - Elia Viviani terzo. L’Italia Scivola in quarta piazza - crolla Vincenzo Nibali : Alejandro Valverde si conferma in testa al Ranking UCI, la speciale classifica stilata della Federazione Internazionale di Ciclismo. Il fresco Campione del Mondo, che era balzato al comando della graduatoria proprio settimana scorsa dopo il suo trionfo a Innsbruck, può contare su 3963 punti e un vantaggio di oltre 800 punti nei confronti del britannico Simon Yates (3160), vincitore della Vuelta di Spagna. Elia Viviani ritrova la terza piazza ...

Safilo Scivola in fondo al mercato di Piazza Affari : In forte ribasso il produttore di occhiali da sole e da vista , che mostra un disastroso -4,31%. L'andamento di Safilo nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una minore forza ...