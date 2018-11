Sciopero Trenitalia 23 novembre 2018 | orari e collegamenti garantiti

Sciopero treni 23 novembre : stop di 8 ore per il personale di Trenitalia : La terza decade del mese di novembre proporrà ancora diversi scioperi nel settore dei trasporti pubblici. Tra le agitazioni sindacali in programma, non mancheranno proteste nel comparto ferroviario, dove spiccherà uno stop del personale delle società dell’intero Gruppo FSI. La data da cerchiare in rosso sul calendario sarà quella di venerdì 23 novembre 2018. A proclamare lo Sciopero di 8 ore è stato USB Lavoro Privato. Durante la fascia oraria ...

Sciopero treni a novembre : disagi per i passeggeri Trenitalia e Trenord : Nel corso del mese di novembre 2018 sono previsti diversi scioperi dei treni, i quali arrecheranno disagi ai passeggeri trenitalia e Trenord. Dopo lo Sciopero generale del 25-26 ottobre [VIDEO], il personale del settore ferroviario italiano tornera' a incrociare le braccia durante il prossimo mese. Secondo quanto riportato dal calendario del MIT Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in totale gli scioperi saranno quattro. Il primo ...

Sciopero treni e mezzi pubblici di oggi : orari garantiti da Trenitalia - Atac e Atm : Quella di oggi, venerdì 26 ottobre, sarà una giornata decisamente difficile per tutte le persone che quotidianamente sono abituate a spostarsi con i mezzi pubblici per raggiungere il posto di lavoro, le scuole o l'Università. In tutta Italia, infatti, è stato indetto un maxi-Sciopero generale che interesserà proprio i trasporti e che potrebbe paralizzare l'intero Paese. trenitalia ha aderito a questo Sciopero, così come le aziende che gestiscono ...

Allerta Sciopero 26 ottobre : orario fasce di garanzia Milano - Roma - Napoli e cancellazioni Trenitalia : Con i fiocchi lo sciopero 26 ottobre, si fa per dire naturalmente. La mobilitazione dei sindacati Sgb, Cub, SI Cobas, Usi-Ait e Slai Cobas del trasporto pubblico potrebbe letteralmente paralizzare l'Italia ed in particolare città come Milano, Roma Napoli ma non solo e naturalmente gli spostamenti con i treni, nello specifico quelli Trenitalia. Come inciderà lo sciopero 26 ottobre sui trasporti a Milano? L'agitazione, sia per bus che per la ...