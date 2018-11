Sci di fondo | Coppa del Mondo 2019 | i favoriti Klaebo per la doppietta Il pericolo

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2018 : i convocati dell’Italia. Federico Pellegrino guida la spedizione azzurra : Dal 24 al 25 novembre la Coppa del Mondo di sci di fondo torna nuovamente protagonista. Sulle nevi di Ruka, in Finlandia, la disciplina di fatica, sacrificio e volontà sarà nuovamente protagonista nei weekend invernali e il programma prevede una prova sprint in tecnica classica maschile/femminile, nella prima giornata, seguita il giorno successivo da una 10 km femminile sempre con la medesima tecnica e da una 15 km maschile in classico. Saranno ...

Sci di fondo - sette gli azzurri in gara nella prima tappa di Coppa del Mondo a Ruka : Cinque uomini e due donne nell’opening di Coppa del Mondo a Ruka. Pellegrino a caccia del primo podio nella località finlandese Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Maicol Rastelli, Dietmar Noeckler e Giandomenico Salvadori in campo maschile e Greta Laurent e Lucia Scardoni fra le donne sono gli italiani iscritti sabato 24 e domenica 25 novembre alle prime gare di Coppa del Mondo sulla pista di Ruka, in Finlandia. In programma ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : Si apre questa settimana la trentottesima edizione della Coppa del Mondo di sci di fondo. La caccia a Johannes Klaebo per quanto riguarda il settore maschile e a Heidi Weng per quel che concerne il settore femminile riparte dalla Finlandia. In particolare, nel weekend ci si ritroverà a Ruka, che è la località sciistica sita all’interno del comune di Kuusamo. In questa due giorni tutte le gare previste si svolgeranno con la tecnica ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018-2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv di tutte le gare : Ormai manca poco: nel prossimo fine settimana arriverà il via ufficiale delle nuova stagione agonistica. Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gara avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, ...

Sci di fondo – Le azzurre in Val Formazza per le prime gare FIS : Le fondiste della squadra A in Val Formazza per le prime gare FIS, ci sono anche gli Under 23 Ultimi giorni di allenamento, poi si fa sul serio. Elisa Brocard, Ilaria Debertolis, Caterina Ganz, Anna Commarella e Sara Pellegrini, convocate dal direttore tecnico Marco Selle, si ritroveranno lunedì 19 novembre a Riale, in Val Formazza, per il raduno che precede le prime gare FIS della stagione italiana di fondo. Lavoreranno fino a giovedì ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : Posillipo cade a Firenze - BreScia in fuga. Profondo rosso per Bogliasco e Catania : La sesta giornata della Serie A1 di Pallanuoto vede il tracollo del Posillipo, che cade per 10-7 a Firenze e lascia in vetta il Brescia, vittorioso per 13-6 sul Quinto. In attesa della sentenza della CAF sulla sfida con i campani la Pro Recco espugna facilmente Trieste imponendosi per 2-15, mentre la Sport Management batte 14-8 i siciliani dell’Ortigia. Nel gruppone delle squadre a quota nove punti si porta la Roma, corsara a Napoli ...

Sci di fondo – Sprint TC Maschile : a Rovianiemi trionfa Bolshunov - settimo Pellegrino : Bolshunov concede il bis nella Sprint TC Maschile di Rovaniemi, Pellegrino è settimo Vittoria di Alexander Bolshunov nella Sprint in tecnica classica di Rovaniemi, in Finlandia, alla quale hanno partecipato alcuni dei protagonisti di Coppa del mondo fra cui russi, francesi, statunitensi e il duo azzurro composto da Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani. Il russo si è aggiudicato a mani basse la finale a sei con il tempo di ...

Sci di fondo - Bolshunov domina la 15km in tecnica classica di Ounasvaara : Alexander Bolshunov è stato il vincitore della 15km in tecnica classica di Ounasvaara, in Finlandia Successo di Alexander Bolshunov nella 15km in tecnica classica di Ounasvaara, in Finlandia, gara Fis alla quale ha partecipato un discreto numero di partecipanti alla Coppa del mondo delle squadre di Russia (che facevano selezione per la tappa d’esordio in programma settimana prossima a Ruka) e Francia. Il vincitore di quattro medaglie ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : potrebbe continuare la fuga a due di BreScia e Posillipo. Scontri importanti sul fondo della classifica : La sesta giornata della Serie A1 di Pallanuoto si giocherà interamente nella giornata di sabato 17 novembre: in attesa della sentenza della CAF su Pro Recco-Posillipo, al momento i campani sono primi a punteggio pieno ed andranno in Toscana per espugnare Firenze e confermarsi. Gioca in casa invece il Brescia, l’altra capolista, che attende il Quinto, matricola che tanto bene sta facendo. La Pro Recco, che spera di rigiocare contro il ...

Dalla ultra-maratona allo Sci di fondo - la strana scelta di Chen Penbin : “sogno le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022” : L’atleta cinese non ha mai sciato in precedenza, nonostante questo non ha resistito alla tentazione di poter rappresentare il proprio Paese ai Giochi Invernali di Pechino Il famoso corridore cinese della ultra-maratona Chen Penbin ha annunciato di essersi unito alla nazionale di sci di fondo della Cina, sperando di ottenere un posto per i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. “È una grande sfida, e adoro le sfide“, ...

Sci di fondo - il Trofeo Val Formazza aprirà la nuova stagione italiana delle gare FIS : Tutto ok per il Trofeo Val Formazza, sabato 24 e domenica 25 novembre il via alla stagione italiana del fondo L’appuntamento è per il weekend di sabato 24 e domenica 25 novembre. Tutto pronto per il Trofeo Val Formazza che aprirà la stagione italiana delle gare Fis di fondo ed è anche una delle prime del calendario internazionale. Le abbondanti nevicate dei giorni scorsi (anche se seguite dalla pioggia) hanno fatto sì che si ...

Sci di fondo : Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani faranno alcune gare in Finlandia nel fine settimana : Test agonistici in arrivo per Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani. Prima dell’inizio della Coppa del Mondo, programmatao per il 24 e 25 agosto a Ruka, in Finlandia, i due portabandiera azzurri saranno di scena nella zona di Rovaniemi, per alcune gare che serviranno da preparazione ai grandi appuntamenti della stagione. Una decisione, questa, differente da quella di Dietmar Noeckler, Giandomenico Salvadori, Maicol Rastelli e Mirco ...

Sci di fondo - Pellegrino e De Fabiani prolungano il lavoro a Rovaniemi : test agonistici per loro nel week-end : Primi test agonistici per Pellegrino e De Fabiani in Finlandia nel fine settimana Mentre Dietmar Noeckler, Giandomenico Salvadori, Maicol Rastelli e Mirco Bertolina si apprestano a fare ritorno in Italia, Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani hanno allungato il proprio periodo di permamenza a Rovaniemi fino a domenica 18 novembre. I due valdostani hanno infatti in programma di prendere parte ad alcune gare Fis organizzate nella vicina ...