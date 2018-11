Schianto con l' auto rubata | muore a 22 anni | grave l' amico che era con lui

Bari - Schianto tra due auto al semaforo in via Gentile : grave uno dei conducenti : Sono due le auto rimaste coinvolte nell'incidente avvenuto questa sera a Japigia, all'incrocio fra via Gentile e via Quintavalle. Ad avere la peggio è stato il conducente della Fiat Bravo, trasportato ...

Piacenza - Schianto tra due auto : suv con mamma e neonata a bordo si ribalta : Una Porsche Cayenne con a bordo una mamma e una bambina di pochi mesi si è scontrata con una Volkswagen Polo a un incrocio a Piacenza. L’impatto è stato violento e il suv si è ribaltato. Entrambe fortunatamente non hanno riportato gravi ferite né ha riportato conseguenze la persona a bordo dell’altra auto.Continua a leggere

Schianto con il parapendio - addio al campione svizzero. Aveva solo 24 anni : Barandun era un atleta della nazionale svizzera: Aveva debuttato in Coppa del Mondo nel gennaio 2017 a Wengen. Il 24enne era specialista delle discipline veloci e della combinata. Stando alla ...

Schianto contro palo - muore donna di 44 anni : Una donna di 44 anni di origini cubane, Guadalupe Rosabal, è morta in un incidente stradale a Dalmine domenica mattina, prima dell'alba. La donna si trovava su un'auto che è andata a schiantarsi ...

Tragedia Leicester - conferma ufficiale : nello Schianto dell'elicottero morto il presidente e altri 4 - : A distanza di ore dallo schianto del velivolo, FOTO, , la società inglese posta un messaggio su Twitter: deceduti il patron, due componenti del suo staff, il pilota e una passeggera

Cagliari - Schianto in auto contro un albero vicino al cimitero : Barbara muore a 21 anni : Barbara Locci, 21enne di Cagliari, che viaggiava a bordo di una Ford Focus guidata da una amica, è morta sul colpo. Lievi ferite per la conducente dell'auto. Lo schianto alle porte di Serdiana.Continua a leggere

Schianto sull'A5 - un camion e due auto coinvolti : quattro feriti Aosta - La mattinata di oggi - mercoledì 17 ottobre - si è aperta con un ... : La mattinata di oggi, mercoledì 17 ottobre, si è aperta con un violento incidente sull'autostrada A5 in direzione di Aosta, poco prima dello svincolo per Verrès. Ad essere coinvolte, attorno alle 5.15,...

Ancona. Attraversano mano nella mano - Enrico si sacrifica e salva la moglie dallo Schianto : Era ubriaco ed è stato arrestato per omicidio stradale il 45enne che ieri sera, lunedì 15 ottobre, ha investito Enrico Orlandini, 68 anni, mentre attraversava via Flaminia con la moglie. L'ex pizzaiolo ha visto giusto in tempo l'auto piombargli addosso ed è riuscito a spingere indietro la donna, salvandole di fatto la vita. Per lui, invece, nessuno scampo.Continua a leggere

Schianto mortale contro il guardrail : TRENTO . Ha perso il controllo della sua moto mentre scendeva dal passo Duron verso Zuclo e si è schiantato contro uno dei pali che sostengono il guardrail, al settimo tornante. Impatto devastante, ...

Tragedia a Zuclo - muore un motociclista Fatale lo Schianto contro il guard rail : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Cane gettato dal finestrino e ucciso: condannati ...