Samsung punta forte su Galaxy F e Galaxy S10 | che potrebbe arrivare in versione “flat”

Samsung lancia lo smartphone pieghevole e punta tutto sulla Ai : L'azienda coreana sta cambiando pelle in direzione di un business più orientato ai servizi, approfittando dell'enorme diffusione dei suoi hardware, ci sono 500 milioni di prodotti sparsi nel mondo, ...

Risolvere in anticipo i problemi Instagram su Samsung Galaxy S7 : spunta un link al download : Siete da mesi vittime di problemi Instagram con il vostro Samsung Galaxy S7? Allora avrete sicuramente accolto con favore le notizie che abbiamo condiviso con voi un paio di giorni fa sulle nostre pagine, considerando il fatto che la divisione italiana del produttore ci ha praticamente anticipato il rilascio di un aggiornamento dell'app utile per mettersi alle spalle un bug diffusissimo. Mi riferisco a quello che a tanti utenti non ha consentito ...

Annunciati due nuovi colori per Samsung Galaxy S9 Plus e Note 9 - mentre spuntano indizi sull’architettura NPU : Samsung ha annunciato due nuovi colori per il Samsung Galaxy S9 Plus e per il Samsung Galaxy Note 9. Intanto arrivano nuovi indizi sull'architettura NPU. L'articolo Annunciati due nuovi colori per Samsung Galaxy S9 Plus e Note 9, mentre spuntano indizi sull’architettura NPU proviene da TuttoAndroid.

Samsung punta sulla salute dei suoi utenti e ce lo ricorda con un’infografica : Nelle scorse ore Samsung ha pubblicato un'infografica su sei statistiche relative al cuore che gli utenti possono tracciare con i suoi prodotti e servizi L'articolo Samsung punta sulla salute dei suoi utenti e ce lo ricorda con un’infografica proviene da TuttoAndroid.

Samsung punta dritto il gradiente di colore con le Gradation Covers per Galaxy A7 (2018) - J6+ e J4+ : Samsung sta per passare dalle intenzioni ai fatti distribuendo presto le Gradation Covers per i Galaxy A7 (2018), J6+ e J4+ L'articolo Samsung punta dritto il gradiente di colore con le Gradation Covers per Galaxy A7 (2018), J6+ e J4+ proviene da TuttoAndroid.

Samsung si prepara a cambiare strategia e a puntare sulla gamma Galaxy A : Con il lancio del Samsung Galaxy A9 Pro il produttore coreano darà il via ad una nuova strategia per gli smartphone di fascia media e bassa L'articolo Samsung si prepara a cambiare strategia e a puntare sulla gamma Galaxy A proviene da TuttoAndroid.

Samsung e Xiaomi puntano sulle colorazioni a gradienti - sulla scia di Huawei : Mente Xiaomi mostra un teaser di Mi 8 Youth Editionl, dotato di cover posteriore con gradiente blu-viola, sembra che anche Samsung pensi a una soluzione analoga per Samsung Galaxy S10. L'articolo Samsung e Xiaomi puntano sulle colorazioni a gradienti, sulla scia di Huawei proviene da TuttoAndroid.