"Se danneggia l'Italia,come pare,ovviamente non ci sarà il nostro consenso". Lo ha detto il ministro dell'Internoa chi gli ha chiesto se l'Italia dirà no alla proposta franco-tedesca di bilancio dell',a margine di un evento in Regione Lombardia. "La Lombardia non torna indietro, anzi l'obiettivo è che anche altre regioni vadano avanti. Non voglio un paese che torni indietro",ha detto poi parlando dei rifiuti,in risposta a Di Maio sulla proposta di chiudere i termovalorizzatori in Lombardia.(Di lunedì 19 novembre 2018)