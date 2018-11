Salvini | Se non mi fanno saltare vado fino in fondo

Lega - Salvini : “La querela a Bossi per non fare estinguere il processo? Ho troppo a cui pensare. Chiederò agli avvocati” : “Io riesco a pensare a una o due cose alla volta. Chiederò agli avvocati cosa fare”. Matteo Salvini non risponde. Il leader della Lega ha undici giorni per presentare una querela nei confronti di Umberto Bossi e Francesco Belsito. Se quella denuncia non dovesse arrivare, il processo d’appello al senatur e all’ex tesoriere si estinguerà nonostante le condanne in primo grado per appropriazione indebita. Salvini, dunque, ...

Di Maio : gli inceneritori sono 'vintage'. Salvini replica : 'Non si torna indietro' : 'Dobbiamo investire sulla differenziata' dice il leader pentastellato'. Ribatte il vicepremier leghista: 'i termovalorizzatori se gestiti bene portano salute ed economia. Voglio che anche le altre regioni vadano avanti' -

Inceneritori - è scontro al governo | Di Maio : "E' roba vintage" - Salvini : "Lombardia non torna indietro" | M5s : nel contratto c'è la chiusura : Sullo smaltimento dei rifiuti nel governo restano sempre due visioni diverse: i termovalorizzatori per il Carroccio, raccolta differenziata per i pentastellati che attaccano anche il "modello" lombardo suscitando la risposta piccata del governatore leghista e del ministro dell'Interno

Salvini : "Se non mi fanno saltare io andrò fino in fondo" : "Se non mi fanno saltare, io vado fino in fondo". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Ci sono enormi interessi economici in ballo. Ovunque tu ti muova, vai a toccare interessi economici stratificati da anni", ha spiegato a margine di Idn 2018 a Milano. "Guardate la reazione del presidente del Coni quando abbiamo messo in discussione l'elefantiaco impianto dello sport italiano dicendo: 'rimettiamo il timone in mano ...

Rifiuti - Salvini e Di Maio ancora lontani. Di Maio : “Roba Vintage” - Salvini : “Il Paese non torna indietro” : Rifiuti, ancora alta la tensione tra 5 Stelle e Lega, nelle ore passate anche il presidente della regione Lombardia (Lega) ha affondato il colpo con Di Maio ancora tensione tra Lega e M5s sul tema Rifiuti. Mentre il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, attacca il vicepremier Luigi Di Maio e minaccia di smettere di smaltire quelli del Sud, il capo politico dei pentastellati resta sulla sua linea a parla degli inceneritori definendoli ...

Rifiuti - scontro Di Maio-Salvini. E la Lombardia non brucerà più quelli del sud : Malgrado Matteo Salvini si professi «fiducioso e ottimista» verso un’intesa con Luigi Di Maio, nella maggioranza è ancora guerra di nervi sui termovalorizzatori. In questo scenario il premier Conte e sette ministri andranno oggi a Caserta per varare un piano d'azione per il contrasto dei roghi tossici di Rifiuti. Fontana: «In Lombardia non smaltiremo più i Rifiuti del Sud»...

Salvini : stop inceneritori? Non voglio Paese che torna indietro : Milano, 19 nov., askanews, - 'Se gestiti bene e controllati bene', i rifiuti 'portano più salute e più economia e, quindi, sicuramente la Lombardia non torna indietro. Anzi, l'obiettivo è che anche altre regioni vadano avanti. Non voglio un Paese che torna indietro'. Lo ha detto il vicepremier e ...

Salvini : se bilancio Ue ci danneggia non avrà il nostro sì : A Copenaghen inaugureranno un inceneritore con una pista da sci e una parete di arrampicata mentre altrove sono musei, se gestiti bene e controllati bene portano più salute e più economia e quindi ...

Rifiuti - Salvini : 'La Lombardia e il Paese non tornano indietro' : Sulla questione Rifiuti e sulla loro gestione si registrano ancora diversità di vedute tra Di Maio e Salvini. "La Lombardia non torna indietro, anzi l'obiettivo è che anche altre Regioni vadano avanti.

Rifiuti - Salvini : Lombardia e Italia non tornano indietro - : Gli inceneritori, se "gestiti bene e controllati bene, portano più salute e più economia e, quindi, sicuramente la Lombardia non torna indietro. Anzi, l'obiettivo è che anche altre regioni vadano avanti. Non voglio un Paese che torna indietro'. Lo ha detto il ministro dell'...

Malagò - aSalvini non ho dato del fascista : "Ho solo detto - spiega al telefono riferendosi al progetto di riforma dello sport - in lungo discorso che in 150 anni di storia nessun governo, nemmeno quello fascista, aveva fatto questo al Coni. ...

Rifiuti - Salvini : troveremo un’intesa col M5S. E a Di Maio replica : «Non ho niente da chiedere per Berlusconi» : Il ministro dell’Interno e leader della Lega al collega vicepremier, che al «Corriere» aveva detto: «Finché a me non chiede nulla per il leader FI andrà tutto bene»