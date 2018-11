Salvini | presto in Cdm legge tutela donne vittime di violenza

Sgombero Baobab - Salvini : presto a Roma altri 27 interventi : Roma, 13 nov., askanews, - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini annuncia altri 27 sgomberi a Roma, dopo quello del presidio di migranti Baobab eseguito questa mattina. 'Ordine e sicurezza - dice ...

Sgombero Baobab - Salvini : presto a Roma altri 27 interventi : Roma, 13 nov., askanews, - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini annuncia altri 27 sgomberi a Roma, dopo quello del presidio di migranti Baobab eseguito questa mattina."Ordine e sicurezza - dice ...

Conflitto d’interessi - Buffagni (M5s) risponde a Salvini : “Facciamolo al più presto - è priorità ed è nel contratto” : Dopo le parole di Matteo Salvini, secondo il quale una legge sul Conflitto d’interessi non sarebbe prioritaria, su Facebook è intervenuto il sottosegretario per gli Affari regionali del M5s, Stefano Buffagni: “Dico a Salvini e ai parlamentari della Lega che dobbiamo fare al più presto questa legge, è prioritaria ed è nel contratto di governo”. L'articolo Conflitto d’interessi, Buffagni (M5s) risponde a Salvini: ...

Salvini telefona a Don Fortunato : 'Torno presto a NapolI' : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha telefonato a don Federico Saporito , parroco della zona est di Napoli che alcuni giorni fa ha inviato una missiva al Segretario della Lega e vice-premier per ...

Salvini - autonomia Veneto presto in Cdm : ANSA, - BELLUNO, 4 NOV - "Conto che entro l'autunno il Consiglio dei ministri approvi il provvedimento sull'autonomia votato da 6 milioni di cittadini. Siamo qui per costruire e lavorare e sono ...

Diciotti - Salvini legge su Fb la richiesta archiviazione e annuncia : presto taglio a 35 euro per i migranti : Salvini esulta in diretta Facebook mentre apre la busta arrivatagli dalla Procura di Catania che ha formulato la richiesta di archiviazione nei suoi confronti per la vicenda della Diciotti. Il...

Salvini a San Lorenzo : «Presto piano straordinario sgomberi» : Il ministro davanti allo stabile abbandonato dove è morta la 16enne di Cisterna di Latina. C’è chi gli urla «sciacallo», lui non visita l’edificio

Salvini : a Roma e non solo presto piano straordinario di sgomberi : Roma, 24 ott., askanews, - 'A Roma, come nel resto d'Italia, avremo presto un piano straordinario di sgomberi'. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in visita nel quartiere San ...

Salvini : a Roma e non solo presto piano straordinario di sgomberi : Roma, 24 ott., askanews, - "A Roma, come nel resto d'Italia, avremo presto un piano straordinario di sgomberi". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in visita nel quartiere San ...

Decreto Fiscale - scontro Lega-M5s su condono/ Conte convoca Cdm - Toninelli : “presto vertice Salvini-Di Maio” : Decreto Fiscale, la storia della "manina" e lo scontro tra M5s e Lega dopo le accuse di Di Maio: ultime notizie, Salvini "testo non cambia, nessun trucco. Se serve, vado al CdM"(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 10:55:00 GMT)

"Con Federica Angeli contro i clan". Matteo Salvini all'Huffpost : "Spero di incontrarla presto" : Il Governo è in campo "contro i clan" e "spero di incontrare presto" Federica Angeli. Matteo Salvini risponde all'appello pubblicato su Huffpost da Stefano Esposito, ex parlamentare Pd, il quale chiede per la giornalista di Repubblica e la sua famiglia una maggiore protezione in un momento in cui il clan Spada è in difficoltà per gli interventi dello Stato."Il Governo vuole stroncare i criminali e difendere i cittadini ...

Berlusconi : Salvini sta deludendo Nord - presto governo salterà : Milano, 5 ott., askanews, - 'È indispensabile rilanciare la coalizione di centrodestra' e 'la realtà ci porterà a poterlo fare, e spero presto'. Perchè 'non passerà molto tempo che gli imprenditori ...

Berlusconi : Salvini sta deludendo Nord - presto governo salterà : Milano, 5 ott., askanews, - "È indispensabile rilanciare la coalizione di centrodestra" e "la realtà ci porterà a poterlo fare, e spero presto". Perchè "non passerà molto tempo che gli imprenditori ...

CENTRODESTRA UNITO ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE/ Berlusconi ‘provoca’ Salvini : “presto al Governo” : CENTRODESTRA UNITO ALLE ELEZIONI regionali, vertice Lega-Fi-FdI. Giorgia Meloni: “Per Matteo Salvini sintesi difficile con M5s”. Le ultime notizie sulla riunione a Palazzo Grazioli(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 20:00:00 GMT)