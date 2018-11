Salvini-Di Maio | tregua nella Terra dei fuochi Ma resta dissenso sui termovalorizzatori

Salvini in smoking per l'Emiro : 'Con Di Maio tutto chiarito. Se non vogliono inceneritore diano alternativa' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Renzi attacca : 'In Europa si fa politica - Di Maio e Salvini wrestling pre-elettorale' : Matteo Renzi, senatore del Pd, continua a mantenere una posizione piuttosto critica nei confronti del governo Conte. E non potrebbe essere altrimenti, considerato che le ideologie al timone dell'esecutivo sono quelle di Lega e Movimento Cinque Stelle, due forze notoriamente avverse al Partito Democratico. L'ex presidente del Consiglio, attraverso la pubblicazione della consueta ''enews'' sul proprio sito ufficiale, ha espresso le sue idee su ...

Renzi : “Con wrestling di Salvini e Di Maio Italia viene cacciata dai Paesi guida dell’Ue” : Matteo Renzi nella sua enews denuncia l'isolamento dell'Italia a livello internazionale: "Qui in Italia stiamo dietro alle acrobazie verbali di Salvini e Di Maio (ogni giorno una litigata per poi fare un compromesso sul niente: non è politica, è wrestling pre-elettorale), ma fuori da qui c'è chi fa politica".Continua a leggere

Di Maio : 'Salvini-Berlusconi alleati - a regionali saremo avversari' : "Berlusconi e Salvini sono alleati. Noi con la Lega abbiamo un contratto di governo. Mi aspetto che si incontrino di nuovo e progettino coalizioni per le regionali, come noi progettiamo liste contro ...

Matteo Salvini snobba Giuseppe Conte e Luigi Di Maio : a cena da Sergio Mattarella : Hanno fatto passerella per tutto il pomeriggio a Caserta e dintorni , il premier Giuseppe Conte e il vice Luigi Di Maio , che ha lanciato una serie di proclami in tema di rifiuti e poi firmato un '...

Rifiuti - governo firma intesa a Caserta. Ma Salvini diserta conferenza stampa con Conte e Di Maio : È stato firmato in prefettura a Caserta il Protocollo d'intesa sulla Terra dei Fuochi. Ma alla conferenza stampa con il premier Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio il...

Rifiuti - piano del governo. Ma a Caserta Salvini diserta conferenza stampa con Conte e Di Maio : È stato firmato in prefettura a Caserta il Protocollo d'Intesa sulla Terra dei Fuochi, secondo quanto si apprende. A breve il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo...

Di Maio : 'Inceneritori? Roba vintage'. Salvini : 'Non voglio un Paese che torna indietro' - : A Copenaghen inaugureranno un inceneritore con una pista da sci e una parete di arrampicata mentre altrove sono musei, se gestiti bene e controllati bene portano più salute e più economia e quindi ...

Luigi Di Maio - la mossa sporca contro Matteo Salvini : 'Alt agli inceneritori lombardi' : Pare che Luigi Di Maio sia furibondo con Matteo Salvini per la storia degli inceneritori . Il leader della Lega insiste sul fatto che esiste ormai 'un sistema di termovalorizzatori sicuri' e che ...

Di Maio : inceneritori? Roba vintage. Salvini spinge per costruirli e Conte media : Il contratto di governo sul tema generale dei rifiuti esprime un chiaro indirizzo politico-amministrativo: dobbiamo lavorare per realizzare quanto prima una completa economia circolare e rendere '...

Rifiuti - Conte-Di Maio-Salvini : A lavoro su soluzione condivisa : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Di Maio : gli inceneritori sono 'vintage'. Salvini replica : 'Non si torna indietro' : 'Dobbiamo investire sulla differenziata' dice il leader pentastellato'. Ribatte il vicepremier leghista: 'i termovalorizzatori se gestiti bene portano salute ed economia. Voglio che anche le altre regioni vadano avanti' -

Rifiuti : Conte-Di Maio-Salvini - al lavoro per una soluzione condivisa e senza polemiche : "Il governo lavora a una soluzione condivisa e senza polemiche. L’obiettivo è sempre la tutela della salute e del territorio". Lo dicono in una nota congiunta il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i vice premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini a ridosso della firma a Caserta di un protocollo che coinvolgerà più ministeri, oltre a enti locali e forze dell'ordine, nel contrasto ai roghi ...

Inceneritori - è scontro al governo | Di Maio : "E' roba vintage" - Salvini : "Lombardia non torna indietro" | M5s : nel contratto c'è la chiusura : Sullo smaltimento dei rifiuti nel governo restano sempre due visioni diverse: i termovalorizzatori per il Carroccio, raccolta differenziata per i pentastellati che attaccano anche il "modello" lombardo suscitando la risposta piccata del governatore leghista e del ministro dell'Interno