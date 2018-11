Salvini contro l' Europa | ' Vogliono arrivare ai risparmi degli italiani'

Incontro Salvini-Berlusconi - Tajani : 'Governo cadrà a maggio' : "Abbiamo preso solo un caffè, io zuccherato". Matteo Salvini aveva commentato così quell'Incontro con Silvio Berlusconi, che aveva dato adito a qualche speculazione mediatica su quello che sarebbe potuto essere il futuro del governo Conte. Le incomprensioni tra Lega e Movimento Cinque Stelle su molte delle ultime questioni dibattute regalano dubbi sul fatto che l'attuale contratto possa essere un collante sufficiente a far durare la missione ...

I grillini contro Matteo Salvini : 19 deputati contro il Decreto Sicurezza : Non c’è pace per il Governo. Luigi Di Maio non sembra in grado di dirigere i grillini verso una linea

Inceneritori - è scontro al governo | Di Maio : "E' roba vintage" - Salvini : "Lombardia non torna indietro" | M5s : nel contratto c'è la chiusura : Sullo smaltimento dei rifiuti nel governo restano sempre due visioni diverse: i termovalorizzatori per il Carroccio, raccolta differenziata per i pentastellati che attaccano anche il "modello" lombardo suscitando la risposta piccata del governatore leghista e del ministro dell'Interno

Inceneritori - è scontro al governo | Di Maio : "E' roba vintage" - Salvini : "La Lombardia non torna indietro" | M5s : nel contratto c'è la chiusura : Sullo smaltimento dei rifiuti nel governo restano sempre due visioni diverse: i termovalorizzatori per il Carroccio, raccolta differenziata per i pentastellati che attaccano anche il "modello" lombardo suscitando la risposta piccata del governatore leghista e del ministro dell'Interno

Rifiuti - scontro Di Maio-Salvini. E la Lombardia non brucerà più quelli del sud : Malgrado Matteo Salvini si professi «fiducioso e ottimista» verso un’intesa con Luigi Di Maio, nella maggioranza è ancora guerra di nervi sui termovalorizzatori. In questo scenario il premier Conte e sette ministri andranno oggi a Caserta per varare un piano d'azione per il contrasto dei roghi tossici di Rifiuti. Fontana: «In Lombardia non smaltiremo più i Rifiuti del Sud»...

Tim - la svolta : ora tocca a Gubitosi. Salvini : controllo pubblico sulle reti : Il nome di Gubitosi è emerso negli ultimi giorni, scavalcando la candidatura dell'ex numero due di Fca Alfredo Altavilla , grazie alle sue precedenti esperienze nel mondo delle tlc, alla guida di ...

Rifiuti - scontro Salvini-Di Maio sui termovalorizzatori/ Domani Conte sigla l'intesa nella Terra dei Fuochi? - IlSussidiario.net : Rifiuti, lite Salvini-Di Maio: 'termovalorizzatori non sono nel contratto? Ma la realtà cambia: sono sicuri'. Governo Conte Domani nella Terra dei Fuochi

[L'analisi] Giorgetti contro Salvini - le due facce della Lega e la trappola che è pronta a scattare : Oppure, quando Sergio Mattarella propose proprio il nome di Giorgetti al posto di Paolo Savona come ministro dell'Economia, ma proprio Salvini tenne duro su Savona anzichè optare per il più leghista ...

Salvini contro Malagò : "Chi mi dice fascista è alla canna del gas" : E ancora: 'Nel mondo dorato dei palazzi dello sport dove ci sono stipendi da centinaia di milioni di euro, devono ricordarsi che lo sport non è solo la serie A ma lo sport è l'atletica, la pallavolo. ...

Tim - Gubitosi nuovo Ad. Salvini : 'Rete? Preferisco che ci sia il controllo pubblico' : Roma - Il cda di Tim ha nominato Luigi Gubitosi amministratore delegato del gruppo telefonico. Commissario straordinario di Alitalia, ex dg della Rai ed ex ad di Wind, Gubitosi prende il posto di Amos ...

Gubitosi nuovo ad di Tim. Vivendi contraria. Salvini : “Io preferisco il controllo pubblico” : Il cda di Tim ha nominato Luigi Gubitosi amministratore delegato del gruppo telefonico. Commissario straordinario di Alitalia, ex dg della Rai ed ex ad di Wind, Gubitosi prende il posto di Amos Genish, sfiduciato martedì scorso a maggioranza del cda....

Gubitosi nuovo ad di Tim. Salvini : “Io preferisco il controllo pubblico” : Il cda di Tim ha nominato Luigi Gubitosi amministratore delegato del gruppo telefonico. Commissario straordinario di Alitalia, ex dg della Rai ed ex ad di Wind, Gubitosi prende il posto di Amos Genish, sfiduciato martedì scorso a maggioranza del cda....

Tim : sì a Gubitosi nuovo a.d. e direttore - votano contro i consiglieri Vivendi. Salvini : 'Meglio controllo pubblico' : Il board dell'azienda, con la maggioranza dei consiglieri in quota Elliott, ha ufficialmente dato il via libera al doppio incarico all'ex dirigente Rai -

Tim - attesa la nomina di Gubitosi. Salvini : 'Preferisco che ci sia il controllo pubblico' : Roma - Il Cda di Tim si riunisce per certificare il nuovo incarico di Luigi Gubitosi destinato a diventare amministratore delegato e direttore generale. La sua nomina passa a maggioranza nel comitato ...