Salvini bacia il rosario e dribbla Borghezio | «La mia casa? È un santuario» Il video

Il "compagno trend" bacia Salvini : "Genosse trend" dicevano i socialdemocratici tedeschi di fine anni sessanta del secolo scorso (bei tempi, davvero) quando crescevano in voti e ampliavano il consenso elettorale che avrebbe loro consentito di restare al governo per più di un decennio. Da allora, un po' dappertutto, il "compagno trend" ha cambiato luoghi e strade. Da qualche mese si è messo insieme alla Lega di Salvini e l'accompagna senza remore in tutte le ...